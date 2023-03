Francouzský maloobchodní řetězec Auchan plánuje otevřít v Rusku nový obchod, v němž bude prodávat téměř výhradně výrobky vlastních značek. Zdvojnásobí tak svou přítomnost na trhu, kterému se mnoho jiných západních maloobchodních firem vyhýbá kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Společnost Auchan Retail Russia uvedla, že nový obchod s názvem My Auchan bude nabízet sortiment přibližně 900 položek, z nichž 90 procent budou tvořit potraviny vlastních značek společnosti Auchan. Ukrajina kvůli rozhodnutí francouzské firmy zůstat v Rusku vyzvala k jejímu bojkotu.

Data shromážděná Yaleovou univerzitou ohledně 1600 firem, které v Rusku před válkou působily, ukazují, že více než čtvrtina tyto aktivity nijak neomezila, přičemž některé pouze odložily plánované investice.

Vzhledem k tomu, že firmy reagují různými způsoby, je univerzita rozdělila do pěti kategorií. Do zmíněné čtvrtiny spadají první dvě z nich, tedy podniky, které fungují jako před invazí, a dále ty, co si kupují čas a svou činnost omezily jen částečně. Z evropských to jsou mimo jiné Benetton, Calzedonia, Lacoste, Siemens Healthineers či Philips. Bez omezení fungují čínské firmy Alibaba, Tencent a ZTE anebo aerolinky Emirates Airlines, Egyptair, Qatar Airways a Turkish Airlines.

Zbylé tři kategorie představují společnosti, jež některé významné aktivity omezily, pozastavily, a nakonec ty, které svou činnost v Rusku zcela zastavily. Poslední kategorie obsahuje 520 firem. Z českých společností jsou v této kategorii zastoupeny softwarová firma JetBrains nebo strojírenský podnik TDZ Turn.