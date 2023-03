Svaté krávy se masakrují jen výjimečně – to když nutnost zavelí k naprostému přehodnocení údajně nezpochybnitelných „pravd“. Ruská invaze na Ukrajinu podobných mýtů zrušila celou řadu. A vy si můžete o některých přečíst. Stejně jako o budoucnosti aut nebo o tom, že ve válce s Ruskem je i Česko, byť na sebe naše armády přímo nestřílí. To vše najdete v newsletteru Ředitelé Evropy – může vám zdarma chodit do e-mailu každé čtvrteční ráno. Klikněte pro odběr!

Spalováky žijou

Státy EU (včetně Česka) a Evropský parlament odhlasovaly faktický zákaz prodeje nových aut na benzin a naftu od roku 2035. Česko se tím chlubilo jako úspěchem svého předsednictví EU. Jenže pak se rozhádaly strany v německé vládní koalici. Berlín tak nově tvrdí, že při úterním definitivním potvrzení tohoto opatření, což měla být formalita, nakonec nebude hlasovat pro. Chce příslib, že spalovací motor přežije, pokud bude nikoliv na benzin a naftu, ale na syntetická paliva (zatím pro masové komerční využití neexistují). Návrh nechtějí podpořit ani Itálie, Polsko a Bulharsko. Dost možná tedy neprojde – pak by země EU začaly opět vyjednávat, jak to tedy se zákazem benziňáků a dieselů vlastně bude.

Jsme ve válce

S Ruskem na sebe sice nestřílíme, ale ve válce s ním už fakticky jsme. A musíme v tom pokračovat, ač to samozřejmě zní děsivě, jak vysvětlujeme. „Vy se možná o válku nezajímáte, ale válka se zajímá o vás,“ zní okřídlený výrok. Nyní platí stoprocentně: Vladimir Putin se o válku s námi setsakramentsky zajímá. S dnešní situací máme přitom my Češi z našich dějin velké zkušenosti a měli bychom ji tedy dobře chápat, jak se také dočtete ve zmíněném textu.

Remíza. Zatím

Jak to vypadá na bojišti řečeno fotbalovou terminologií? Hraje se sedmdesátá minuta a skóre je 1:1 - to prohlásil Kyrylo Budanov, šéf ukrajinské vojenské rozvědky. Tvrdí tedy, že válka se blíží k závěru a že nastává její rozhodující fáze. Je možné, že Budanov to říká hlavně proto, aby Západu připomněl nutnost další podpory jeho zemi. Pokud by nepřišla, je Rusko ve velké výhodě - na lavičce má k dispozici mnohem víc náhradníků a rozhodně nehraje podle pravidel, přičemž žádný rozhodčí, který by to potrestal, na hřišti není.

Prosvištíme si: Masakr svatých krav

Válka na Ukrajině zbořila řadu „pravd“, které jsme považovali za dané. Pád některých z nich je dobrou zprávou, po některých iluzích se nám naopak bude stýskat. Bylo by skvělé, kdyby platilo, že politiku nějaké země lze změnit prostě tím, že s ní budeme co nejvíc obchodovat. Na druhou stranu, ruská agrese a reakce Západu na ni jasně ukázala, že řeči o úpadku Západu nebo prohnilé EU byly jen zbožným přáním těch, kteří opakovali ruskou propagandu - ať už to dělali vědomě, nebo nikoliv. Tady je přehled šesti mýtů, které rok trvající válka vyvrátila.

A je to tady

Chvíli jsme si mohli myslet, že to napodruhé nenastane, ale nastalo to. Loni se Evropská komise v celoevropské reklamní kampani o EU snažila Čechy oslovit hesly typu „biodiverzita“ a „klima“, tentokrát ulice v Česku zaplnily slogany jako „bezpečnost“ a „obnovitelné zdroje“. Ne že by ani jedno nebylo důležité. Ale opravdu by to nešlo nějak víc profesionálně, aby fotky byly alespoň elementárně přitažlivé a hesla byla srozumitelná?

Kolik stálo předsednictví?

2,25 miliardy korun, což je výrazně méně než 3,4 miliardy, za které stát pořídil první české předsednictví EU v roce 2009. Když započteme inflaci, vyjde nám, že Česko druhé předsednictví reálně vyšlo zhruba na polovinu. Částka zazněla na této akci, které se zúčastnila polovina Ředitelů Evropy. Zatím ale nejde o definitivní údaj, konečné vyhodnocení bude k dispozici v dubnu. Plus minus ale toto číslo sedí.

Význam Čechů

Německo obchoduje víc s Českem než s Velkou Británií, ukázala nejnovější čísla! Důsledky brexitu se tak na vzájemném obchodu jasně projevují. Platí taky, že Česko je pro Německo důležitějším obchodním partnerem než Rusko.

Ostře sledované: Tečka za brexitem?

Aspoň že na politické úrovni jsou vztahy mezi Británií a EU lepší než kdykoliv v posledních letech. Zasloužil se o to nový britský premiér Rishi Sunak. Nelibuje si v laciných gestech jako jeho předchůdci, ale místo toho tento týden s Evropskou komisí domluvil kompromis týkající se pravidel pro Severní Irsko - tedy pro nejvýbušnější dědictví brexitu. Sunak ještě může mít potíže s radikály ve své Konzervativní straně a se svým předchůdcem Borisem Johnsonem, ale na lince EU-Velká Británie snad nastane uklidnění. Je to významné i kvůli nutnosti zachovat jednotu Západu v době ruské agrese.

Dárek Ukrajině

Velvyslanci zemí EU v Česku se domluvili a ze svého koupili generátor, který poslali jedné ukrajinské nemocnici. Sbírky se zúčastnilo 18 z 27 velvyslanců, jak je vidět na této fotce. Chybělo třeba Slovensko, které teď zrovna v Praze velvyslance či velvyslankyni nemá. Asi nepřekvapí, že maďarský velvyslanec nepřispěl.

Žádný pivo, mladej

Leckomu by to mohlo připadat jako příklad zbytečné regulace, návrh Evropské komise na sjednocení podmínek, za jakých se udělují řidičáky, ale ve skutečnosti míří správným směrem. V Belgii se například donedávna učili mladí řídit pouze s rodičem (!) a alkohol za volantem řeší každá země EU také jinak. Nově by proto řidičům nováčkům (právě oni způsobují velkou část smrtelných nehod) měl být alkohol za volantem na dva roky úplně zapovězen v celé unii. Návrh je ale na začátku, začne platit, jen když ho schválí státy EU a europoslanci.

Co si přečíst

• V čele Itálie jsou ženy, vedou nejen vládu, ale už i opozici: Elly Schleinová je bisexuálka, zastánkyně migrantů nebo pacifistka. Její nástup může být pro Ukrajinu špatnou zprávou.

• Česko má unikátní příležitost změnit svou energetiku. A je to i nutnost. Ovšem bylo by by hloupé nahradit závislost na Rusku jinými závislostmi. Co je potřeba udělat?

• Nečekaný dopad toho, že už nevyužíváme ruský zemní plyn - technici hlásí častější poruchy kotlů.

Evropa podle…

Georgina Wrightová, analytička pařížského Institutu Montaigne

V Paříži a Londýně vládne optimismus. Pryč jsou dny každodenní kritiky a hádek na Twitteru. Místo toho se návratily důvěra a úzká spolupráce. Právě tohle bude hlavní poselství francouzsko-britského summitu, který se koná příští týden v Paříži – po pětileté přestávce! Na programu diskusí mezi premiérem Rishim Sunakem a prezidentem Emmanuelem Macronem bude válka na Ukrajině nebo spolupráce na Blízkém východě. Vysoko na seznamu také řešení nelegální migrace. I když neočekávám příval nových oznámení, očekávám poselství o politické jednotě: silné francouzsko-britské partnerství spolu s obnovenými a konstruktivními vztahy mezi Spojeným královstvím a EU teď, když se za brexitem snad udělala definitivní tečka. Je to další důkaz, že Evropany více spojuje, než rozděluje. To v současné době není málo.

Co si poslechnout/Kam zajít

• Rusové na Ukrajině předvádějí to, co proslavil Albrecht z Valdštejna. Jde o pořádně nebezpečný fenomén.

• Jak nechalo Česko vyzdobit bruselskou budovu Rady EU, tedy instituce, které loni předsedalo? Zajděte na výstavu do Národní galerie v Praze.

• První dny a týdny dodávek českých zbraní Ukrajině: vzpomíná muž, který vymyslel věc, která pomoc výrazně usnadnila.

Tečka podle Ondřeje Housky

Premiér Petr Fiala nedávno zveřejnil, kolik tanků, vrtulníků nebo třeba munice Česko Ukrajině poskytlo. Vláda prokázala to, co patří v politice k tomu nejcennějšímu, tedy schopnost vůdcovství, když jde o správnou věc. Ve vší oprávněné chvále ale zaniklo, že Česku tuto pomoc, dosahující hodnoty desítek miliard korun, jeho spojenci prakticky plně kompenzovali. „Česko získalo od spojenců vojenskou techniku a finanční dary, které zhruba odpovídají prostředkům, které od nás putovaly na Ukrajinu,” potvrdil Úřad vlády. Od zemí EU, ze společného unijního fondu EPF a od USA tak Česko dostalo peníze, tanky nebo vrtulníky. Takže oceňme příkladnost nejen Čechů, ale taky našich spojenců. A pro Česko, Polsko i řadu dalších zemí samozřejmě platí, že kdyby jistotu těchto kompenzací neměly, Ukrajině by zdaleka tolik zbraní neposlaly.