Den třístý šedesátý třetí, 22. února.

„Čas se tady zastavil v roce 2014. A pak se začal vyvíjet tak trochu schizofrenním směrem.“

To jsou slova mého přítele, který na Krymu žije už několik let. A pobývá tam i teď. Komunikujeme sice spolu přes tajný internetový kanál, přesto si myslím, že i tak je to pro něj riskantní. Takhle se asi kdysi cítili západní novináři, když kontaktovali disidenty v Sovětském svazu – každá chyba ho mohla dostat do vězení.

Mluvíme o tom, jak se od roku 2014 změnila nálada ve společnosti. On, který byl v dobách Sovětském svazu dítětem, se domnívá, že je tam mnoho podobností s tehdejšími časy. Ale jsou zde i zvláštnosti, říká: