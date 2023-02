Ukrajinské síly za uplynulý den odrazily ruské útoky u 16 obcí a z bojů vyřadily dalších 800 ruských vojáků; celkově Rusko od začátku války ztratilo 141 260 mužů, tvrdí ukrajinský generální štáb. Reálný vojenský úspěch Rusům stále uniká a sotva ovládnou východoukrajinský Bachmut do 24. února, tedy prvního výročí rozpoutání války proti Ukrajině, míní experti amerického Institutu pro studium války (ISW).

„Hlavní úsilí nepřítel soustředil na útočné operace ve směru na Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdijivku a Šachtarsk,“ uvádí ukrajinské velení. Mezi místy, kde ruské útoky neuspěly, zmiňuje obce v Chersonské oblasti na jihu země a v Donbasu na východě, včetně Bachmutu a Vuhledaru.

Analytici ISW upozorňují, že podle ukrajinských představitelů je cílem ruských vojsk dobýt Bachmut před 24. únorem, kdy uplyne první výročí rozpoutání války. To by ale vyžadovalo výrazně rychlejší postup, než jaké bylo tempo v posledních měsících. Bližší realitě se expertům zdá pragmatický odhad šéfa ruských žoldnéřů Jevgenije Prigožina, že jeho bojovníci obklíčí Bachmut do března či dubna.

Ruská vojska však postup u Bachmutu zřejmě neurychlí a sotva dosáhnou svého cíle do 24. února, míní ISW. Institut odhadl, že Kreml by mohl k výročí války podniknout další vlnu vzdušných a raketových útoků zaměřených na civilní objekty po celé Ukrajině, protože skutečné vojenské úspěchy se ruským silám na Ukrajině stále vyhýbají.

Britská vojenská rozvědka v pravidelném přehledu upozornila na vysoký podíl zabitých vojáků v celkových ruských ztrátách ve válce proti Ukrajině. Ozbrojené síly a Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) žoldnéřská skupina pravděpodobně od začátku války přišly o 175 000 až 200 000 lidí, včetně přibližně 40 000 až 60 000 zabitých. Ruské ztráty znatelně vzrostly od loňského září, kdy Moskva vyhlásila „částečnou“ mobilizaci.

„Podle moderních měřítek tato čísla představují vysoký poměr zabitých v porovnání s počtem zraněných. Skoro určitě to souvisí s mimořádně primitivním stavem zdravotnické péče u většiny (ruských) ozbrojených sil,“ usoudili britští zpravodajci. Většinu ruských ztrát má podle nich nejspíše na svědomí ukrajinské dělostřelectvo. A mezi trestanci, naverbovanými do Wagnerovy skupiny, úroveň ztrát dosahuje až 50 procent.

Tvrzení stran o způsobených ztrátách obvykle ve válečném konfliktu nelze ověřit z nezávislých zdrojů.