Zástupci Bílého domu se manipulativně chlubí, že prezidentství Joea Bidena je historické. A v jistém smyslu mají pravdu. Za pouhé dva roky se Biden postaral o největší rozšíření vlády od 60. let minulého století. To je skutečná zpráva z nové prognózy Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO). Účet za toto rozhazování se ale teprve začíná skládat, napsala ve svém komentáři redakční rada amerického ekonomického listu The Wall Street Journal (WSJ).

CBO je federálním úřadem, který sice působí v rámci legislativní větve americké vlády, funguje ale nezávisle na stranických preferencích. Úřad ve středu ve své nové prognóze vývoje americké ekonomiky a rozpočtu varoval, že ministerstvo financí zhruba ve třetím čtvrtletí vyčerpá schopnost platit veškeré závazky, pokud se nynější výdajový strop stanovený na 31,4 bilionu dolarů (694 bilionů korun) nezvýší nebo jeho platnost nepozastaví.

„Tato prognóza CBO je významnější než většina ostatních, protože poprvé komplexně popisuje, co přinesly poslední dva roky vlády Demokratické strany,“ píše redakční rada. „Už je také dlouho od pandemie, takže nabízí vodítko, jak všechny nové výdaje a zvýšení daní ovlivní federální rozpočet na příštích deset let. Nemusíte být alarmisté, abyste viděli, že tento trend připravuje Spojené státy dříve či později na osudové zúčtování,“ dodávají v komentáři vedoucí redaktoři listu.

Na konkrétní tabulce pak ukazují, o kolik Bidenovy příjmy a výdaje převyšují v USA historickou normu. Příjmy v loňském roce dosáhly 19,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což je daleko nad průměrem 17,4 procenta HDP za posledních 50 let. Takového podílu na ekonomice dosáhly pouze v letech 1944, 1945 a 2000. Celkové daňové zatížení na federální úrovni je vyšší než kdykoli předtím a daňový poplatník v USA platí více, než je jeho spravedlivý podíl, dodává redakční rada.

„A nyní se podívejme na výdajovou stránku účetnictví. Výdaje loni dosáhly 24,8 procenta HDP, což je mnohem více než průměr za 50 let, který činí 21 procent. Podle současných zákonů bude tato výdajová zátěž pokračovat s mírnými ročními změnami víceméně až do roku 2033. Pokud jste socialisté, kteří chtějí, aby politici měli pod kontrolou více výrobních prostředků, pak je Joe Biden váš člověk,“ napsali v komentáři členové redakční rady.

Co se týče tolik diskutovaného federálního dluhu, na dalším grafu redakční rada ukazuje, jak rychle se v posledních letech zvyšoval. „Veřejný dluh - ten, který na základě smluv musíme splácet věřitelům, jako jsou Číňané a Japonci - nyní tvoří 97 procent výkonu ekonomiky. Brzy se dostane na 100 procent a do roku 2033 vzroste až na 118,2 procenta. Jak vysoko se může dostat, než věřitelé přestanou půjčovat? To nikdo neví, ale pokud se tak stane, bude to ošklivé,“ píše redakční rada.

Většina médií bude podle WSJ toto všechno ignorovat, protože si myslí, že to nahrává republikánům, kteří chtějí využít limitu pro zadlužení k tomu, aby přiměli Bidena šetřit. „Toto všechno jsou ale fakta, která si veřejnost zaslouží znát. Bílý dům brzy zveřejní rozpočet pana Bidena, který se bude snažit všechno zkrášlit, aby to nevypadalo tak rozhazovačně. Čísla CBO jsou užitečnou kontrolou reality,“ píše v komentáři WSJ.

Newyorský list pak dochází k závěru, že Biden a jeho demokraté vytvořili mnohem větší federální vládu, která si bere téměř čtvrtinu všech národních příjmů, zatímco v posledních 50 letech to byla jen asi pětina. „Biden také zvýšil daně, ačkoliv zdaleka ne tolik, aby pokryl všechny nové výdaje. Nyní chce ještě vyšší daně, které podle něj sníží deficit, i když ve skutečnosti by tím financoval ještě více nových výdajů,“ píše list.

List The Wall Street Journal se zaměřuje na ekonomiku a finance, věnuje se ale široké škále témat včetně politických. Vychází nepřetržitě od roku 1889 a je považován za noviny, které hájí konzervativní názory.