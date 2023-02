Americký prezident Joe Biden ve svém úterním poselství o stavu unie vyzdvihl americkou podporu Ruskem napadené Ukrajině a řekl, že Spojené státy sjednotily NATO, vytvořily globální koalici a postavily se agresi ruského prezidenta Vladimira Putina. Šéf Bílého domu se krátce vyjádřil také k Číně. Spojené státy podle něj usilují o konkurenci, nikoliv konflikt, a hodlají spolupracovat v oblastech, kde to bude hájit americké zájmy.

"Společně jsme udělali to, co Amerika vždycky dělá nejlépe," řekl Biden ve svém druhém poselství o stavu unie, které se konalo téměř rok od začátku ruské invazi ne Ukrajinu. "Vedli jsme. Sjednotili jsme NATO. Vytvořili jsme globální koalici. Postavili jsme se proti Putinově agresi. Postavili jsme se na stranu ukrajinského lidu," dodal americký prezident a poukázal na přítomnost ukrajinské velvyslankyně ve Washingtonu Oksany Markarovové s tím, že zastupuje nejen svou zemi ale i odvahu svého lidu. Amerika je podle Bidena sjednocená v podpoře Ukrajiny a bude jí podporovat tak dlouho, jak to bude třeba.

Krátce nato se Biden vyjádřil k napjatým vztahům s Čínou. Uvedl, že svému čínskému protějšku dal jasně najevo, že Amerika usiluje o "konkurenci, nikoliv konflikt". Přímo nezmínil roztržku kolem čínského balonu sestřeleného po přeletu nad USA, ale zdůraznil že Spojené státy budou vždy hájit svou suverenitu.

"Jsem odhodlán spolupracovat s Čínou tam, kde to může podpořit americké zájmy a prospět světu," řekl. "Jak jsme ale dali jasně najevo minulý týden, pokud Čína ohrozí naši suverenitu, budeme naši zemi chránit, a to jsme také udělali," řekl Biden.

Demokracie je neohnutá a nezlomená

Americký prezident Joe Biden v poselství také vyzdvihl ekonomické oživení USA po pandemii covidu-19 a řekl, že nezaměstnanost je nejnižší za posledních 50 let a že inflace klesá. Demokracie v USA je dva roky po útoku na Kapitol podle Bidena "neohnutá a nezlomená" a Spojené státy jsou na tom ekonomicky lépe než zbytek světa. Demokratický prezident také vyzval ke spolupráci republikány, kteří mají po loňských volbách většinu ve Sněmovně reprezentantů. Zdůraznil zároveň americkou podporu Ruskem napadené Ukrajině a řekl, že USA nechtějí konflikt s Čínou.

"Příběh Ameriky je příběhem pokroku a odolnosti... Jsme jedinou zemí, která z každé krize vyšla silnější, než když do ní vstupovala. To se nám nyní opět daří," řekl Biden v úvodu více než hodinového projevu. Poznamenal přitom, že covid-19 již neovládá životy Američanů a že demokracie v USA je nezlomená. Útok na Kapitol před dvěma lety označil za největší ohrožení americké demokracie od občanské války.

Biden uvedl, že od jeho nástupu do úřadu bylo v USA vytvořeno 12 milionů nových pracovních míst a dodal, že to je více, než se podařilo jiným americkým prezidentům za čtyři roky. S odkazem na svého otce řekl, že práce není jen o "výplatní pásce", nýbrž o respektu a důstojnosti. Dodal, že nezaměstnanost v USA činí 3,4 procenta s tím, že je to nejméně za 50 let.

Inflaci Biden označil za globální problém, přičemž odkázal na energetickou a potravinovou krizi související s ruskou invazí na Ukrajinu. Dodal ale, že inflace v USA klesá a s tím i ceny pohonných hmot. Zároveň poukázal na předloňský balík investic do infrastruktury a zdůraznil, že je potřeba v investicích pokračovat. Ohlásil také nové normy, které budou vyžadovat, aby stavební materiály ve federálních infrastrukturních projektech byly vyrobeny v USA.

Demokraté a republikáni podle Bidena mohou navzdory tvrzením "cyniků" spolupracovat. Prezident v této souvislosti poznamenal, že od nástupu do úřadu podepsal více než 300 zákonů, na nichž se podíleli republikáni i demokraté. "Pokud jsme dokázali spolupracovat v minulém Kongresu, není důvod, proč bychom nemohli spolupracovat i v tomto novém Kongresu. Lidé nám poslali jasný vzkaz. Boj pro boj, moc pro moc, konflikt pro konflikt nás nikam neposune," uvedl.

Podle televize CNN by Bidenův projev mohl být ukázkou jeho budoucí volební kampaně, ačkoliv 80letý politik zatím oficiálně svou kandidaturu v příštích prezidentských volbách nepotvrdil.

Značná část projevu byla věnována právě stěžejním tématům v domácí politice. Americký prezident se vyslovil pro policejní reformu či zákaz útočných pušek. Sklidil potlesk republikánů i demokratů, když označil většinu policistů za "dobré a slušné lidi", ale dodal, že "když policisté nebo policejní oddělení poruší důvěru veřejnosti, musíme je pohnat k odpovědnosti". "Co se stalo Tyreovi v Memphisu, se stává příliš často," řekl Biden s odkazem na smrt 29letého Tyrea Nicholse, jenž zemřel v lednu po brutálním zásahu policistů a jehož rodiče byli v publiku.

Prezident rovněž uvedl, že bude usilovat o zachování přístupu k potratům a hodlá blokovat legislativu, která by tomu bránila. Celostátní právo na potrat, které vycházelo z verdiktu v procesu označovaném jako Roeová versus Wade z roku 1973, zrušil americký nejvyšší soud loni v červnu.