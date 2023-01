Německá zbrojovka Rheinmetall je připravena výrazně zvýšit výrobu tankové a dělostřelecké munice, aby uspokojila silnou poptávku ze strany Ukrajiny i západních zemí. Mohla by také začít v Německu vyrábět raketomety HIMARS. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl generální ředitel firmy Armin Papperger.

Šéfové firem z německého obranného průmyslu by se již brzy měli poprvé setkat s novým ministrem obrany Borisem Pistoriem. Ministr chce setkáním zahájit rozhovory o tom, jak urychlit nákupy zbraní a zvýšit dodávky munice poté, co téměř rok trvající dodávky zbraní na Ukrajinu vyčerpaly zásoby německé armády.

Rheinmetall vyrábí řadu zbrojních produktů. Nejvíce se ale zřejmě firma proslavila výrobou kanonu tanku Leopard 2. Papperger v rozhovoru uvedl, že firma je schopna vyrobit ročně 240.000 kusů tankové munice, což je více, než potřebuje celý svět. Kapacitu výroby dělostřeleckých nábojů pak může zvýšit až na 500.000 kusů ročně. Při takovém zvýšení výroby by se Rheinmetall stal největším výrobcem obou druhů munice. Loni firma vyrobila 60.000 až 70.000 kusů tankových i dělostřeleckých nábojů a výrobu je možné okamžitě navýšit, dodal Papperger.

Poptávka po munici prudce vzrostla od ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru, a to nejen kvůli jejímu vysokému použití na bojišti, ale také proto, že západní armády doplňují své vlastní zásoby a připravují se na to, co považují za zvýšenou hrozbu ze strany Moskvy.

Papperger uvedl, že do poloviny roku bude uvedena do provozu nová výrobní linka na munici střední ráže, kterou používají tanky Gepard. Firma zároveň jedná s americkou společností Lockheed Martin, která vyrábí raketomety HIMARS hojně využívané ukrajinskými jednotkami, o zahájení výroby těchto raketometů v Německu. Dohoda by mohla přinést investici několik set milionů eur, hlavní část by zaplatil Rheinmetall.

Firma rovněž uvažuje o nové továrně na výrobu střelného prachu, pravděpodobně ve spolkové zemi Sasko. Investice by měla činit 700 až 800 milionů eur (16,7 miliardy až 19,1 miliardy Kč), tu by však podle Pappergera musela uhradit vláda.