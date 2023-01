Ukrajinská tajná služba SBU ve čtvrtek oznámila, že zatkla podplukovníka ze svých řad pro podezření z vlastizrady. Podle agentury Unian je podezřelý z poskytování utajených informací ruským zpravodajským službám. Zatčení podle bývalého zástupce šéfa SBU Viktora Jahuna zdůrazňuje naléhavou potřebu provést důkladnou kontrolu klíčové bezpečnostní služby, píše list The Guardian.

Nejmenovaný podplukovník podle SBU začal po ruské invazi na Ukrajinu shromažďovat nejrůznější informace, včetně osobních údajů svých kolegů. Na mobilní telefon si fotil umístění ukrajinských vojenských kontrolních stanovišť v Záporožské oblasti a fotografie posílal skrze e-mail registrovaný na ruské doméně. SBU zveřejnila i snímky z domovní prohlídky, na kterých jsou bankovky různých měn či SIM karty vydané ruskými mobilními operátory.

Řady SBU je třeba důkladně pročistit, domnívá se Jahun, který byl zástupcem šéfa SBU do roku 2015. Ukrajinská tajná služba podle něj měla dlouhodobě příliš úzké vazby na svůj ruský protějšek FSB. Na rozsah ruské infiltrace ukrajinských tajných služeb podle listu The Guardian poukazuje to, že od únorové invaze zůstalo na okupovaném území a s Ruskem kolaborovalo více než 60 příslušníků SBU a zástupců ukrajinské prokuratury.

Kyjev také v posledních 11 měsících několikrát zadržel či obvinil agenty SBU z vlastizrady. V polovině loňského července pak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kvůli množícím se podezřením z kolaborace zbavil funkce šéfa SBU Ivana Bakanova.

Ještě v roce 2010 SBU interně slavila den KGB, který připomíná založení této sovětské tajné služby, a v řadách služby zůstávali proruští agenti, uvedl Jahun. Tvrdí také, že například loňský masivní útok na vojenské objekty v západoukrajinském Lvově umožnil 77letý bývalý agent SBU, který Rusům předal příslušné souřadnice.

„Ukrajina udělala velkou chybu, že nenásledovala příkladu pobaltských zemí a po získání nezávislosti plně nereformovala bezpečnostní služby,“ dodal Jahun. Situace se ale podle něj zlepšila od ruské invaze a po zásazích Zelenského. „Nemyslím, že by Rusku byly předávány nějaké zásadní strategické informace,“ domnívá se.