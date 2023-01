Pokud někdo v Polsku zná jméno Andrej Babiš, tak si ho dosud spojoval hlavně s kritikou kvality polských potravin nebo žalobou na důl Turów. A od nedělního večera i s neochotou přijít Varšavě na pomoc, pokud by tento český spojenec v NATO byl napaden. V předvolební debatě Babiš prohlásil, že by nepodpořil vyslání českých vojáků do Polska a Pobaltí. Za což teď od dotčených zemí sklízí kritiku.

„Babiš by si měl zopakovat historii a její dopad na Českou republiku, včetně roku 1938 a 1968,“ reagoval estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu. Zároveň připomněl, že když byl Babiš premiérem, tak Česko poslalo své vojáky a stíhačky na ostrahu estonského vzdušného prostoru. „Kdyby bylo Česko napadeno, Estonsko by poslalo svoje vojáky na pomoc Česku.“