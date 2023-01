Pokud by Polsko odeslalo tanky německé výroby Leopard Ukrajině, Berlín by nic nenamítal, uvedla v neděli německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková ve vysílání francouzské stanice LCI. Německý kancléř Olaf Scholz přitom dosud dodávky tanků Leopard Kyjevu třetími zeměmi odmítal. Německý ministr obrany Boris Pistorius pak ve vysílání ARD řekl, že očekává brzké rozhodnutí o dodávce tanků na Ukrajinu, ať už bude jakékoli. Polský premiér Mateusz Morawiecki přitom v neděli dopoledne agentuře PAP řekl, že Polsko je připraveno poslat Ukrajině tanky Leopard 2 i bez souhlasu Berlína, a německou pozici označil za "nepřijatelnou".

"Nikdo nám zatím tuto otázku nepoložil. Ale pokud by nám ji položili, nepostavili bychom se proti," řekla Baerbocková prostřednictvím tlumočnice do francouzštiny. Moderátor se jí znovu zeptal, zda tím skutečně myslela odeslání Leopardů, a Barbocková to potvrdila. "Ano, pochopil jste mě správně," řekla ministryně, která byla v Paříži na společném zasedání francouzské a německé vlády.

Varšava chce podle Morawieckého vybudovat menší koalici, která bude ochotná Ukrajině napadené Ruskem dodat tanky a další vybavení, píše PAP. Varšava podle polského premiéra jedná se zhruba 15 zeměmi, které jsou připravené dodat Kyjevu moderní tanky a techniku i bez souhlasu Berlína, píše Le Figaro. Polsko podle francouzského deníku chce Kyjevu poslat až 14 tanků Leopard.

Zástupci pěti desítek zemí podporujících Ukrajinu v pátek na setkání na americké letecké základně Ramstein v Německu oproti očekávání nerozhodli o poskytnutí tanků Leopard ukrajinským ozbrojeným silám. Tanky Leopard má v držení řada zemí NATO, ale jejich přesun na Ukrajinu vyžaduje souhlas Berlína.

Pistorius uvedl, že Německo neučiní ukvapené rozhodnutí, protože vláda musí zvážit mnoho faktorů, včetně důsledků pro bezpečnost německého obyvatelstva, píše Reuters s odkazem na ARD.

"Postoj Německa je nepřijatelný. Válka začala už téměř před rokem. Nevinní lidé umírají každý den a ruské bomby ničí ukrajinská města," řekl Morawiecki. "Co dalšího Německo potřebuje, aby otevřelo oči a začalo jednat tak, aby to odpovídalo potenciálu německého státu?" dodal polský premiér. Ukrajina a Evropa válku vyhrají, ať už s Německem, nebo bez něj, uvedl.

Německo je podle Morawieckého ekonomicky a vojensky silná země a nemusela by použít všechny své zdroje, ale jen jejich část. "Berlín by neměl oslabovat nebo sabotovat činnost ostatních zemí," řekl Morawiecki.

Rusové ztratili na 180 tisíc vojáků

Náčelník generálního štábu norské armády Eirik Kristoffersen v neděli uvedl, že podle jeho odhadů bylo v téměř rok trvajícím konfliktu na Ukrajině zabito či zraněno téměř 180.000 ruských vojáků a 100.000 ukrajinských vojáků. Kromě toho přišlo o život kolem 30.000 ukrajinských civilistů. Informovala o tom v agentura AFP s tím, že údaje nebylo možné nezávisle ověřit.

"Ruské ztráty se začínají blížit 180.000 mrtvých či zraněných vojáků," prohlásil šéf norské armády v rozhovoru s norskou televizí TV2, aniž vysvětlil původ zmíněných údajů. "Ukrajinské ztráty jsou pravděpodobně více než 100.000 obětí a zraněných. Kromě toho zahynulo v této strašlivé válce kolem 30.000 ukrajinských civilistů," dodal.

Navzdory velkým ztrátám bude ale "Rusko schopné pokračovat ve válce ještě dlouho", podotkl Kristoffersen a poukázal přitom na ruské mobilizační a zbrojní kapacity.

Norský generál vyzval k rychlému dodání západních tanků na Ukrajinu. "Pokud mají během zimy přejít (Ukrajinci) do ofenzivy, potřebují je rychle," řekl Kristoffersen.

Rusko a Ukrajina již řadu měsíců nezveřejnily žádné spolehlivé informace o svých ztrátách. Americký předseda sboru náčelníků štábů Mark Milley minulý měsíc prohlásil, že ztráty Ruska i Ukrajiny v nynější válce jsou kolem 100.000 vojáků. Mezi tyto ztráty počítal mrtvé a zraněné.