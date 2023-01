Soud s teroristy

Od prosince loňského roku běží před belgickým soudem hlavní líčení s pachateli teroristických útoků v Bruselu 22. března 2016. Obžalovaných je deset. Jsou mezi nimi i Mohamed Abrini a Salah Abdeslam, kteří se podíleli už na teroristických útocích v Paříži v roce 2015. Abrini a Abdeslam byli za to loni ve Francii odsouzeni na doživotí. Porotní soud v Bruselu tvoří dvanáct laiků z řad občanů Belgie. Líčení se koná v bývalém sídle NATO v Bruselu za přísných bezpečnostních opatření, protože jakýkoli incident by mohl celý proces zhatit. Obžalovaní si stěžují na porušování lidských práv kvůli tomu, že před každým převozem z věznice do místa konání musí projít nazí osobní prohlídkou, mnozí kvůli tomu varují před zneužitím procesu k extremistické propagandě. Čeká se, že řízení bude kvůli stovkám účastníků probíhat nejméně do konce letošního června. Na konci února bude před soudem podávat svědectví i Philippe Vansteenkiste.