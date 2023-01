Německý zbrojní průmysl by v letošním roce mohl Ukrajině dodat přes sto tanků, vedle německých Leopardů 2 by to byl ještě jejich předchůdce Leopard 1 a starší britské tanky Challenger 1. S odvoláním na své zdroje o tom ve čtvrtek informoval deník Handelsblatt, který dodal, že rozhodnutí záleží na vládě kancléře Olafa Scholze.

Dodání starších i novějších Leopardů požadují opoziční konzervativci, ale také řada vládních představitelů, především z řad Zelených. Poslanec Johann Wadephul z opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) při čtvrteční debatě ve Spolkovém sněmu prohlásil, že Německo by mohlo ihned, a bez jakýchkoli dopadů na svou obranyschopnost, předat Ukrajině 200 starších tanků Leopard 1, ke kterým by mohlo přidat i nástupnické Leopardy 2.

Nabídka zbrojního průmyslu, na kterou poukázal Handelsblatt, vychází zcela ze zásob zbrojních koncernů. To by znamenalo, že vyzbrojení Ukrajiny by nijak nesnížilo obranné kapacity německé armády.

Zbrojařská společnost Rheinmetall by podle Handelsblattu mohla letos dodat 20 starších Leopardů 1 a během dvaceti měsíců dalších 80 kusů. Tento starší model má v zásobě i firma FFG. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung tento týden informoval, že německý zbrojní průmysl by letos mohl poskytnout Ukrajině až 15 tanků Leopard 2 a případně dalších zhruba 30, pokud by Česko a Slovensko souhlasily s odkladem dodávek pro své ozbrojené síly až na rok 2024.

Novou možností jsou pak podle Handelsblattu starší britské tanky Challenger 1, které by Rheinmetall v počtu vyšších desítek mohl koupit v Ománu a následně je pro ukrajinskou armádu přezbrojit. Británie mezitím slíbila Ukrajině dodat nástupnický model Challenger 2. Handelsblatt uvedl, že použití staršího a novějšího typu britského tanku by bylo výhodné, protože oba modely mají shodnou ráži hlavního kanónu, což by usnadnilo zásobování municí.

Německá média očekávají, že rozhodnutí o tancích by mohlo padnout v pátek na americké letecké základně Ramstein v Německu, kde se sejdou státy podporující Ukrajinu dodávkami zbraní.