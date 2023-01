Bulharsku se před rokem 1989 přezdívalo šestnáctá svazová republika Sovětského svazu – tak úzké byly jeho vazby na Moskvu. A velmi blízké vztahy mezi Bulhary a Rusy do značné míry vydržely i po pádu komunismu. Přesto to bylo právě Bulharsko, které loni po ruské invazi dost možná zajistilo, že se Ukrajina ubránila.

Bývalý bulharský premiér Kiril Petkov se tehdy zasadil o dodávky životně důležité munice nebo nafty na Ukrajinu, což Kyjev tehdy z jiných zdrojů získat nemohl. Petkov to ale musel udělat v co nejpřísnější tajnosti, protože vojenská podpora Ukrajiny by narazila i na odpor jeho vlastních koaličních partnerů.

To, jak dalekosáhle Bulharsko Ukrajině pomohlo, nyní zjistil německý deník Die Welt. A bulharští i ukrajinští politici jeho informace oficiálně potvrdili.