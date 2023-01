Rusko se nevzdává svého cíle dobýt celou Doněckou oblast. Jeho jednotky útočí současně na Bachmut a na Avdijivku, upozornil ukrajinský generální štáb v pravidelné večerní zprávě o situaci na bojišti. Válka Ruska proti Ukrajině v neděli pokračovala 326. dnem.

„Nepřítel vede útočné operace ve směru na Bachmut a na Avdijivku. Snaží se zlepšit taktické postavení u Kupjanska a Lymanu. U Novopavlivky, Záporoží a Chersonu se brání," uvedlo ukrajinské velení. O Soledaru, který je podle Moskvy od pátku v ruských rukou, se zmínilo jen jako o dalším ukrajinském městu čelícím ruskému ostřelování. Ruská vojska podle Kyjeva utrpěla těžké ztráty.

"(Ruské) úderné jednotky v součinnosti s výsadkáři a za podpory letectva, raketových vojsk a dělostřelectva dnes rozvíjely úspěch na severních předměstích Bachmutu a železničního nádraží Sol (v Soledaru)," prohlásil naopak mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov citovaný podle agenturou Interfax.

Ukrajinští vojáci podle ukrajinského generálního štábu zabili dalších 630 ruských vojáků, zničili dva tanky a deset obrněných vozidel. Rusko od vypuknutí války přišlo o více než 115 tisíc vojáků, tvrdí Kyjev.

V bojích o Soledar a Bachmut ztratili Rusové během uplynulého dne dalších 119 vojáků, uvedl v ukrajinské televizi mluvčí východního uskupení ukrajinských vojsk Serhij Čerevatyj, Zvláště těžké ztráty podle něj zaznamenávají ruské jednotky v Soledaru, které proto Moskva musí střídat. "Útočí po tělech svých mrtvých," řekl ukrajinský mluvčí podle agentury Ukrinform a zdůraznil, že v prvé řadě krvácejí elitní úderné jednotky ruské armády, které se pokoušejí prorazit ukrajinskou obranu.

Tvrzení stran nelze během válečného konfliktu ověřit z nezávislých zdrojů.

Cvičení v Bělorusku

V Bělorusku začalo v pondělí předem ohlášené společné cvičení ruského a běloruského letectva, které potrvá do 1. února. Podle agentury TASS o tom informovalo ministerstvo obrany v Minsku. Běloruský generál Pavel Muravejko z bezpečnostní rady státu v neděli prohlásil, že manévry mají "výlučně obranný charakter". Bělorusko je nejbližším spojencem Moskvy. Své vojáky sice do války na Ukrajině neposlalo, ale poskytlo Rusku k útoku proti sousední zemi své území a letiště.

Běloruské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že letci budou cvičit letecký průzkum, společné střežení vzdušného prostoru podél státní hranice, výsadky taktických výsadkových jednotek nebo dodávky nákladu a evakuaci raněných.

Do cvičení se mají zapojit všechny letecké základny a vojenské prostory v Bělorusku. V neděli z Ruska do Běloruska přiletělo osm bojových letadel - čtyři stíhačky Su-30 a čtyři bombardéry Su-34; doprovod tvořily tři transportní stroje An-12 a jeden An-26, uvedla na sociální síti běloruská skupina Hajun, monitorující pohyby ruských vojsk. Připomněla, že před týdnem do Běloruska přiletělo 12 ruských vrtulníků.

Loni v říjnu se prezidenti obou zemí Alexandr Lukašenko a Vladimir Putin dohodli na vytvoření společného regionálního uskupení vojsk. Minulý měsíc Putin navštívil Minsk. Opozice a nezávislá média spekulovala, zda Putin přiměje Lukašenka k přímému zapojení Běloruska do války proti Ukrajině. Kreml podobné úvahy odmítl.