Řeky vylité z břehů, silná vrstva bahna a podmáčená pole byly ve čtvrtek vidět na kilometry daleko v oblasti severozápadní Ukrajiny poblíž hranic s Běloruskem. Možnost nového ruského přeshraničního útoku je zde navzdory nedávným varováním z Kyjeva prozatím nepravděpodobná, napsala dnes agentura Reuters.

Ukrajinští představitelé varují před hrozícím novým ruským útokem, přičemž Bělorusko na severu označují za jedno z možných nástupišť. Děje se tak v době, kdy se Moskva snaží dodat nový impuls své slábnoucí invazi.

Rusko a jeho blízký spojenec Bělorusko posílily své společné vojenské uskupení v Bělorusku a od příštího pondělí tam plánují uspořádat společné letecké cvičení.

Na pozadí těchto událostí střeží husté lesy a zrádné bažiny v pohraničí Volyňská brigáda územní obrany, jedna ze stovek ukrajinských jednotek složených z místních obyvatel ochotných bránit se zbraní v ruce své domovy.

V souvislosti se cvičením několik kilometrů jižně od běloruských hranic vojáci a důstojníci z této jednotky agentuře Reuters řekli, že jim nezvykle mírná zima poskytuje nemalou taktickou výhodu. „Na vlastní půdě vám k obraně pomůže všechno – krajina, spousta řek, které se letos vylily z břehů,“ řekl Viktor Rokun, jeden ze zástupců velitele brigády. Pole a stromy kolem něj jsou ponořené v kalných jezerech studené vody.

Mluvčí jednotky Serhij Chominskyj uvedl, že pomoc při zneprůchodnění terénu přišla i od nepravděpodobného spojence: místních bobrů. „Když si staví hráze, normálně je lidé ničí, ale letos to kvůli válce neudělali, takže teď je všude voda,“ říká.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý varoval, že Rusko „shromažďuje síly pro další eskalaci“ téměř 11 měsíců trvající války mezi oběma zeměmi. Velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj v prosinci uvedl, že jedním z možných směrů nového útoku by mohlo být Bělorusko, kde má Rusko podle odhadů ukrajinské armády kolem 15 000 vojáků. Vojenští analytici počet odhadují na deset až 12 000 mužů ve zbrani.

Ukrajinský generál Oleksij Hromov ve čtvrtek uvedl, že ruské vojenské uskupení v Bělorusku může být využito k agresivním akcím proti Ukrajině. Varoval také, že Rusko buduje v Bělorusku letecké uskupení.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko loni v únoru umožnil Moskvě využít svou zemi jako jedno z nástupních míst k invazi na Ukrajinu. Ruské síly ale byly při pokusu dobýt hlavní město Kyjev poraženy.

Zatímco Oleg Saljukov – zástupce velitele speciální vojenské operace, jak Moskva oficiálně nazývá svou invazi na Ukrajinu - ve čtvrtek provedl inspekci ruských sil v Bělorusku, na opačné straně hranice se Volyňská brigáda věnovala nácviku boje v budovách a pod dělostřeleckou palbou.

Analytik Konrad Muzyka, ředitel poradenské společnosti v oblasti vojenství Rochan Consulting, řekl Reuters, že ačkoli lze v Bělorusku pozorovat hromadění ruských vojsk, útok na severozápadní Ukrajinu z Běloruska by se potýkal s obrovskými obtížemi.

„Je to příšerné místo pro vedení útočné operace. Je tam mnoho vodních toků a velmi málo silnic,“ řekl. „To usnadňuje ukrajinským silám nasměrovat pohyb ruských sil do určitých oblastí, kde by byly ostřelovány dělostřelectvem,“ dodal.