Děti ruských představitelů si užívají odpočinku v cizině, zatímco jejich rodiče řeční o vlastenectví. Už po vypuknutí války Ruska proti Ukrajině, kterou Moskva interpretuje i jako boj proti rozpínavosti Západu a zejména Severoatlantické aliance, si někteří potomci vyrazili i do členských zemí NATO a Evropské unie bez ohledu na to, že tyto státy uvalily na jejich rodiče sankce, upozornil server The Insider na základě snímků ze sociálních sítí.

Kupříkladu dcera šéfa civilní rozvědky SVR Sergeje Naryškina Veronika po vypuknutí války navštívila Seychelské ostrovy a Turecko. Ještě před Novým rokem odletěla na Bali a první dny letošního roku strávila v Dubaji. Instagram si sice při této příležitosti zavřela, ale stačilo se podívat na to, co zveřejnila její nejlepší kamarádka a spolucestující.

Veronika Naryškinová odpočívala v Turecku, členské zemi NATO, přibližně ve stejné době, kdy její otec prohlašoval, že NATO „vede hybridní válku proti Rusku a proti našemu spojenci, Bělorusku“, připomněl server.

Snacha místopředsedy Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, Alexandra Žukova Taťjana, se v září rekreovala na řeckém ostrově Mykonos; Řecko je také členskou zemí aliance a EU. Nový rok vítala na Bali.

O novoročních prázdninách odletěla z Ruska i snacha předsedkyně Rady federace, horní komory parlamentu, Valentiny Matvijenkové Julija. Svátky strávila na Maledivách v hotelu Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, kde jedna noc vyjde na více než 3000 eur (asi 72 tisíc korun). A žádná válka jí nejspíš nemůže zabránit v milovaných pobytech v rodinné vile v Itálii.

The Insider také potvrdil zprávy o tom, že dcera ruského ministra obrany Xenija Šojguová strávila novoroční prázdniny v Dubaji. Společný snímek zveřejnil její manžel, blogger Alexej Stoljarov.

Pozornost k dovolené dcery ministra obrany upoutaly už dříve fotografie z Dubaje, které na sociálních sítích publikoval poslanec oblastního sněmu Denis Dolženko z Vologdy; na jednom ze snímků je zvěčněn s Šojguovou.

Poslance za oddych v cizině kritizovali gubernátor Oleg Kuvšinnikov a tajemník vládní strany Jednotné Rusko Andrej Turčak. Strana následně kvůli „diskreditujícímu chování“ Dolženka vyloučila z řad svých zaregistrovaných přívrženců – členem strany totiž nebyl. Ale o chování Xenije Šojguové se vládní strana ani vládní představitelé nezmínili.

Syn senátora Vladimira Džabarova, který mnoho let vyjadřuje nenávist ke Spojeným státům, strávil předloňské léto v Kalifornii. Po vypuknutí války Alexandr Džabarov podle serveru na sociální síti publikoval snímky ze Švédska a Norska, nedávno se podíval do Dubaje a Turecka.

Ale i mezi potomky ruských hodnostářů se najdou tací, kteří při rekreací vyhoví i kremelským představám o vlastenectví, připustil na závěr The Insider a za příklad dal rodinu syna náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova, která odpočívala na nelegálně anektovaném Krymu.