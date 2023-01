Vytrvalé posilování v posledních měsících dostalo kurz koruny už na poměrně silné úrovně zejména vůči euru. Většina otázek samozřejmě míří k tomu, kam se až kurz může dostat, jestli otočí a kdy to všechno nastane. Pojďme se však podívat opačným směrem než do nejisté budoucnosti – do doby, kdy byla koruna nejsilnější.

Psal se rok 2008 a po prasknutí americké realitní bubliny to začalo vřít ve finančním sektoru, kde později došlo k nechvalně známému kolapsu Lehman Brothers. Finanční trhy se otřásaly a Fed vymýšlel, jakým způsobem situaci zachránit. Právě v tomto prostředí drtivě posilovala koruna, od které by se možná na první pohled dal čekat spíše opak; v té době byla víc než dnes rizikovým aktivem, jehož by se měli investoři v panice zbavovat.

Jenže tomu tak nebylo a v červenci 2007 si domácí měna zapsala rekord vůči euru pod hranicí 23,00. Tehdejšíma očima samozřejmě situace vypadala úplně jinak než s odstupem více než 14 let. Koruna se třeba chytala slovenské sestry, která tehdy strmě rostla na spekulacích o vstupu do eurozóny. Zásadní byl ale převažující předpoklad, že americké problémy se nepřenesou do Evropy, který se držel velmi dlouho. Ostatně, předtím se dlouho nevěřilo, že realitní trh může rozbít bankovní sektor a poté že bankovní sektor způsobí americkou recesi.

Takže i v první polovině roku, kdy Fed horečně snižoval úrokové sazby, ECB i ČNB kráčely opačným směrem. Nůžky se rozevíraly, úročení koruny bylo čím dál atraktivnější a stejně tak vypadala i sázka na ekonomiku, která měla být dostatečně vzdálená americkým turbulencím.

Dnes dobře víme, že to byla iluze. Změna přišla v druhé polovině roku, samotný pád Lehmanů už ani koruna neustála, ČNB začala sazby snižovat. Svět za výprodejů akcií a dalších rizikových aktiv vstoupil do krize, která nesmetla zdaleka jen americkou ekonomiku. Z vytrvalého tlaku se koruna dokázala vymanit až zhruba v době, kdy našly dno akcie – v únoru 2009. Jenže tehdy už euro stálo kolem 29,50, skoro o 30 procent víc.