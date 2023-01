Ukrajina potřebuje stovky tanků, aby dobyla zpět území obsazené Ruskem. Nejpočetnějším evropským tankem je německý Leopard, kterého se v různých verzích vyrobilo přes tři a půl tisíce kusů. A i když v posledních týdnech roste ochota různých vlád, jako je třeba polská nebo finská, Leopardy Kyjevu poslat, povolení k vývozu musí vždy dát země, kde se vyrobily – tedy Německo.

A tady je problém, protože i když třeba koncern Rheinmetall nabízel stovku starších Leopardů k opravě a dodávce Kyjevu už loni na jaře, vláda kancléře Olafa Scholze to nechtěla dovolit. Obávala se eskalace konfliktu, protože tank jí připadal jako příliš útočná zbraň. Německá debata se dostala do až tak nesmyslných zákrutů, kdy rešeršní služba německého parlamentu došla k závěru, že nejde jednoznačně určit, co je to tank.