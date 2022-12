Sociologové už v létě 2022 zaznamenali, že je ruská společnost zmatená a bezradná. Průzkumy ukazují, že počet lidí s příznaky deprese a úzkosti se od vyhlášení mobilizace v září oproti létu zvýšil o 14 až 16 procent. Nejvíc jsou tím, co se děje, zasaženi mladí lidé. Dvě třetiny Rusů mladších 35 let mají depresivní nálady, celostátní průměr je 46 procent. Odborníci dále tvrdí, že se lidé neměli čas zotavit z izolace během covidu.

Sabina, sedmadvacetiletá IT specialistka, si nemyslí, že válka ovlivnila její psychický stav. „Na konci února mi jako u všech ostatních začaly deprese, ale koncem léta jsem se vzpamatovala. Neubližovala jsem si, ale v úzkosti jsem si trhala vlasy, ale to jsem dělala i před válkou,“ vzpomíná Sabina. Zkoušela chodit k psychologovi, ale nefungovalo to.