Privatizace energetiky v Německu postoupila dál než ve většině evropských zemí. Dokonce i provozovatelé přenosových soustav tam jsou v soukromých rukou. V posledním předvánočním týdnu ovšem dotáhl německý stát opačný proces – bezprecedentní zestátnění tamních plynařů. Donutila ho k tomu energetická krize a obava z pádu strategických firem, které jsou pro chod státu nepostradatelné. To může výrazně zamíchat také s poměry v české energetice.

Evropská komise dala Německu postupně zelenou ke státnímu převzetí energetického giganta Uniper. O několik dní později přišlo i povolení pro zestátnění někdejšího importéra Gazprom Germania nově přejmenovaného na SEFE (Securing Energy for Europe). Obě transakce byly spojeny s masivní finanční injekcí německého státu, a podléhaly tak schválení unijních úřadů. Do SEFE vložila vláda 6,3 miliardy eur. Mnohem větší balík však směřoval do Uniperu, který získal z veřejné kasy 34,5 miliardy eur.