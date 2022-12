Soukromá žoldnéřská Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) skupina zvažuje, že by pro boje na Ukrajině rekrutovala z ruských věznic také ženy. Na komunikační síti Telegram to podle agentury AFP uvedl šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin. Skupina už stejnou cestou získává nové bojovníky z mužských věznic.

„Nejen jako zdravotní sestry nebo operátorky, mohly by se zapojit i do sabotážních skupin nebo odstřelovačských týmů. Víme, že už se to ve velkém měřítku dělo,“ uvedl Prigožin. Podle AFP tím poukazoval na ostřelovačky za druhé světové války, které sovětská propaganda hojně prezentovala.

Šéf wagnerovců svým prohlášením reagoval na zprávu jistého politika z Uralu, který tvrdí, že ženy držené ve vězení ve městě Nižnij Tagil požádaly o vyslání na ukrajinskou frontu, aby pomohly ruské armádě.

Prigožinova žoldnéřská skupina naverbovala do bojů na Ukrajině tisíce trestanců. V polovině září Prigožin při návštěvě věznice sliboval za půlroční působení na frontě propuštění na svobodu, za dezerci naopak kulku.

Vůdce Wagnerovy skupiny, který řadu let popíral, že žoldnéře vede, to přiznal teprve nedávno. Kromě Ukrajiny skupina založená v roce 2014 působí také v Sýrii nebo konfliktních oblastech v Africe, píše AFP. V několika případech jsou zdokumentované zločiny jejích členů.