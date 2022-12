Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Bílého domu na jednání s americkým prezidentem. Joe Biden ho přivítal společně s manželkou. Zelenskyj pak v Oválné pracovně poděkoval Bidenovi, Kongresu i obyčejným Američanům za jejich pomoc Ukrajině. Biden ho ujistil o podpoře Spojených států.

Zatímco Biden byl v obleku, Zelenskyj byl oblečený ve vojenském, na sobě měl kalhoty a tmavě zelenou mikinu. Na dotazy novinářů ani jeden ze státníků nereagoval, jen krátce zapózovali fotografům. „Jsem dnes ve Washingtonu, abych poděkoval americkému lidu, prezidentu a Kongresu za tolik potřebnou pomoc. A rovněž abychom pokračovali ve spolupráci a přiblížili se tak k vítězství,“ napsal před setkáním Zelenskyj a zveřejnil své fotografie ihned po přistání letadla. Dodal, že v USA má v plánu řadu jednání s cílem „posílit obranné schopnosti Ukrajiny“. „Příští rok musíme navrátit ukrajinskou vlajku a svobodu celé naší zemi, všemu našemu lidu,“ dodal ukrajinský prezident.

Ve Washingtonu nejprve Zelenského čekají bilaterální jednání s americkým prezidentem a následně i společná tisková konference. Později bude hovořit v Kongresu. Jak uvedla na twitteru předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, k zákonodárcům promluví v 19:30 místního času (01:30 SEČ).

Do Spojených států přicestoval Zelenskyj americkým vojenským letadlem. Je to jeho vůbec první zahraniční cesta od začátku ruské invaze v únoru letošního roku. Prezident od té doby podnikl několik cest po Ukrajině, při nichž zavítal do regionů osvobozených od okupační armády. V úterý například navštívil vojáky ve městě Bachmut v Doněcké oblasti, kde se nyní odehrávají nejtěžší boje mezi ukrajinskými obránci a ruskými invazními jednotkami.