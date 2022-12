Zbývají hodiny do konce fotbalové mistrovství světa v Kataru. Kdo si dobude první místo, ještě není jisté. To, že po mistrovství zůstanou stejné rozpaky jako po olympijských hrách v Číně, jisté už je. Mistrovství je hezké, velkolepé, marketingově dokonalé, a co je za tím, nikdo nechce moc rozebírat. Zejména ne funkcionáři, kteří šampionát pořadatelské zemi přidělili.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se