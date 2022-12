Evropské státy se už několik měsíců nejsou s to dohodnout na zastropování drahého plynu, po neděli by ale měl přijít průlom. Lídři unie na summitu v Bruselu zaúkolovali svoje ministry, aby se konečně dohodli, a do závěrečného komuniké ze summitu, což je politicky nejvyšší dokument, nezvykle dali konkrétní termín – 19. prosinec.

Tehdy se v Bruselu scházejí ministři energetiky EU a Češi počítali s tím, že se o kompromis u stropu pokusí. Teď dostali všichni jasný povel od svých národních šéfů. „Shodli jsme se, že dohody musí být 19. prosince dosaženo,“ potvrdil instrukci ministrům na závěrečné tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS). „Jsem si jist, že se to podaří,“ dodal předseda summitů Charles Michel.