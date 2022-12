V Oslu dnes převzali Nobelovu cenu za mír zástupci letošních laureátů - ruské lidskoprávní organizace Memorial, ukrajinského Centra pro občanské svobody a vězněného běloruského disidenta Alese Bjaljackého. Místo Bjaljackého, kterému běloruský režim neumožnil vycestovat do norské metropole, se ceremoniálu zúčastnila jeho manželka Natalja Pinčuková. Jména laureátu Nobelův výbor oznámil v říjnu.

Výbor Nobelovy ceny za mír v odůvodnění uvedl, že letošní ocenění reprezentují občanskou společnost ve svých zemích. Podle předsedkyně Nobelova výboru Berity Reissové-Andersenové laureáti „podporovali právo na kritiku moci a ochranu základních práv občanů“ a mají podobné cíle i způsob aktivity. „Cílem je hnát pachatele k zodpovědnosti, ctít oběti a vyvarovat se opakování krutostí,“ uvedla.

Pinčuková prohlásila, že běloruský režim nevyvíjí žádnou snahu vyjednávat s těmi, kteří s ním nesouhlasí. „V Bělorusku je všechno vězením,“ citovala slova svého manžela. Ten mezi lidmi, kteří ho inspirovali, zmiňuje amerického bojovníka proti rasismu Martina Luthera Kinga či bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla.

Šéfka ukrajinského Centra pro občanské svobody Oleksandra Matvijčuková uvedla, že válka na Ukrajině je střetem dvou systémů - autoritářství a demokracie. Podle ní se Rusko musí zodpovídat z válečných zločinů před soudem. „Musíme ustanovit mezinárodní soud a postavit před spravedlnost (ruského prezidenta Vladimira) Putina, (běloruského vůdce Alexandra) Lukašenka a další válečné zločince,“ uvedla. Podle ní Ukrajinci bojují za „příležitost vytvořit stát, kde budou práva všech chráněna, úřady budou zodpovědné, soudy nezávislé“. „Ruský lid bude zodpovědný za tuto hanebnou stránku svých dějin a za své přání násilně obnovit bývalou říši,“ dodala.

„Bohužel ruská společnost neměla sílu přerušit tradici státu násilí,“ řekl šéf organizace Memorial Jan Račinskij. Odsoudil „zločinnou válku proti Ukrajině“ ruského prezidenta Putina i jeho manipulaci s pojmy jako fašismus či antifašismus. V Rusku se otevřeně mluví o ukrajinské kultuře a o Ukrajincích jako o méněcenných, dodal Račinskij. Pokud jde o zodpovědnost za válku, odmítl koncept „národní viny“ či jiné kolektivní viny. Odpovědnost je výlučně osobním rysem, uvedl Račinskij.

Přínos organizace Memorial zdůraznila předsedkyně Nobela výboru Reissová-Andersenová citátem spisovatele Milana Kundery: „Boj člověka proti moci je bojem proti zapomnění.“

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) považuje Nobelovu cenu za mír pro ukrajinské, běloruské a ruské lidskoprávní aktivisty za ocenění mnohaleté každodenní práce organizací v boji za obranu lidských práv, demokratických hodnot a vlády práva. Řekl to na dnešním setkání v Praze při příležitosti předávání Nobelovy ceny za letošní rok v Oslu.

Podle Lipavského jsou laureáti ikonickými symboly lidskoprávních organizací a občanských společností bojujících za svobodu ve svých zemích. Režimy v Rusku a Bělorusku podle ministra po desítky let cíleně omezují občanské svobody a pronásledují nejen lidskoprávní aktivisty, ale veškeré prvky aktivní občanské společnosti. „S vypuknutím války proti Ukrajině dostaly tyto represe doslova masový charakter,“ řekl.

V Rusku je podle něj přes 500 politických vězňů, v Bělorusku přes 1400. Lipavský uvedl, že česká podpora míří k těm, kteří dále zůstávají v těchto zemích a pokračují v aktivitách i v takových podmínkách, ale také k těm, kteří byli donuceni svoji vlast opustit, aktivistům či novinářům. „Jsou v Praze vítáni. Snažíme se pomáhat systémově, tak aby mohli pokračovat i ve svých aktivitách,“ dodal šéf diplomacie.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla, že pro lidi v mnoha zemích je obtížně představitelné, jakému nebezpečí musí čelit ti, kteří se rozhodnout bránit svobodu tváří v tvář krutým a bezohledným diktátorům a okupantům.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes na twitteru uvedl, že Bjaljacki je stejně jako dalších 1447 politických vězňů v Bělorusku nezákonně zadržen režimem prezidenta Alexandra Lukašenka a nyní čeká na svůj soud. Ministerský předseda jemu i všem dalším uvězněným obráncům lidských práv vyjádřil solidaritu.

Nobel Peace Prize winner Ales Bialiatski is, as other 1.447 political prisoners in Belarus, unlawfully detained by Lukashenka´s regime and now awaiting his trial.



My solidarity is with him and with all the imprisoned human rights defenders. #StandWithBelarus #HumanRightsDay — Petr Fiala (@P_Fiala) December 10, 2022

Slavnostní ceremoniál se ve Stockholmu uskutečnil poprvé od roku 2019, v předchozích dvou letech předávání v tradičním formátu nebylo možné kvůli pandemii covidu-19. Akce se konala s doprovodem Královské filharmonie za účasti švédské královské rodiny.

„Letošní rok je výjimečný,“ řekl předseda Nobelovy nadace Carl-Henrik Heldin při předávání cen. S odkazem na válku na Ukrajině, energetickou krizi a klimatické změny poznamenal, že „tváří v tvář tomuto množství krizí a výzev svět potřebuje oddané vědce, kteří neúnavně hledají pravdu a posouvají hranice našeho poznání.“