Ministři zemí Evropské unie v úterý posunuli blíže ke schválení plán takzvané digitální identity, od něhož si unie slibuje usnadnění přístupu občanů k veřejným i soukromým službám. Obyvatelům EU by dal možnost vytvořit si elektronickou peněženku a prokazovat s ní v dalších členských státech totožnost na úřadech, v bankách nebo hotelech.

Rada EU v čele s českým předsednictvím dopoledne uzavřela jednání 27 vlád o úpravách návrhu. S nově přijatým stanoviskem členské země vstoupí do vyjednávání s Evropským parlamentem, který vlastní pozici teprve chystá. Evropská komise návrh předložila loni v červnu.

Opatření by uložilo členským zemím povinnost vytvořit digitální identitu každému, kdo o ni požádá. Nový systém by nahradil podobné nástroje zaváděné jednotlivými členskými zeměmi, které podle Bruselu mají omezené využití a někdy jsou zbytečně složité. Unijní iniciativa se má opírat o „digitální peněženky“ neboli mobilní aplikace, v nichž by lidé měli uloženou elektronickou verzi svých dokladů. Komise počítá s jejich využíváním při otevírání účtů v bance, půjčování aut, podávání přihlášek na vysoké školy nebo vyplňování daňových přiznání.

„Díky digitálním technologiím může být náš život tak jednoduchý. Jsem přesvědčen, že evropská peněženka s digitální identitou je pro naše občany a firmy nepostradatelná,“ uvedl v tiskové zprávě český vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš, který předsedá dnešní ministerské radě pro telekomunikace.

Podobně jako unijní exekutiva zdůraznil potřebu silného zabezpečení osobních údajů. Digitální peněženky vytvářené jednotlivými státy budou vycházet ze společných technických standardů a jejich schválení bude podléhat unijním normám pro kybernetickou bezpečnost. Rada EU ve svém návrhu doplnila podrobnosti k požadavkům na zabezpečení systému a přidala ustanovení o povinnosti států zajistit ochranu citlivých dat.

EU chce plán realizovat skrze úpravu existujícího nařízení o elektronické identifikaci občanů. Členské země přitom navrhují, aby na zavedení nového systému byl čas dva roky od přijetí příslušných úprav.