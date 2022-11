Rusko zřejmě na Ukrajině nasadilo střely, z nichž odstranilo jaderné hlavice. Ve své pravidelné svodce k válce na Ukrajině to dnes uvedlo britské ministerstvo obrany. Krok Moskvy podle něj vypovídá o tom, že zásoby ruských střel schopných zasáhnout cíle na Ukrajině se tenčí. „Rusko má omezené množství raket,“ potvrdil to pro HN mimo záznam vysoce postavený zdroj z české státní správy.

Volně dostupné snímky z Ukrajiny ukazují trosky sestřelené ruské řízené střely, kterou je patrně typ Ch-55 (v označení NATO AS-15 Kent). Střela byla vyvinuta v osmdesátých letech jako nosič jaderných hlavic. V případě sestřelené rakety byla jaderná hlavice nejspíše nahrazena jinou výplní.

Podle britského ministerstva může takto modifikovaná střela způsobit určité škody svou kinetickou energií a případně výbuchem nespotřebovaného paliva. Je ale nepravděpodobné, že by dosáhla spolehlivých účinků proti stanoveným cílům.

„Rusko téměř určitě doufá v to, že takovéto střely poslouží jako návnada ke zmatení ukrajinské protivzdušné obrany,“ uvedl Londýn. „Ať už je záměr Ruska jakýkoliv, tato improvizace ukazuje na stupeň vyčerpání zásob ruských střel dlouhého doletu,“ dodal.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února. Moskva, která čelí neúspěchům na bojišti a stáhla se z řady dříve obsazených území, v posledních týdnech začala plošně provádět vzdušné útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ukrajina se kvůli tomu potýká s rozsáhlými výpadky dodávek elektrického proudu, tepla nebo vody.

Cílem Rusů je pravděpodobně oslabit vůli Ukrajinců čelit invazi. Zatím ale neexistují žádné náznaky, že by se jim to dařilo.

Ruský prezident Vladimir Putin v posledních měsících několikrát pohrozil útokem jadernými zbraněmi, zároveň prohlašoval i to, že to neudělá. „Rusko nepochybně zvažovalo, co by použití těchto zbraní znamenalo. Zatím si vyhodnotilo, že lepší bude ničit ukrajinskou infrastrukturu,“ řekl HN výše citovaný vysoce postavený zdroj.