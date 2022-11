Předsednictví Evropské unie, které Česko nyní má, skvěle zvládají čeští úředníci. Ale politici se vůbec nesnaží zanechat v Evropě nějakou stopu a ovlivnit EU ve směru, který Česku vyhovuje, tvrdí Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu (za ANO).

„O Green Dealu se jedná na úrovni ministrů životního prostředí, Česko přitom plnohodnotného ministra nemá. Takže celý Green Deal, který zásadně ovlivní českou ekonomiku, je zřejmě vyjednáván na úrovni náměstků či diplomatů, kteří ovšem odvádějí skvělou práci. Ale kde je to politické zadání? Jaký ministr z Česka si volá s ostatními ministry životního prostředí, aby agendu posunul tam, kam naše země potřebuje?“ kritizuje Charanzová situaci v rozhovoru. Kdyby byl premiérem Andrej Babiš (ANO), byl by podle ní mnohem akčnější. Na otázku, jestli akčnější automaticky znamená lepší, ale odpovídá vyhýbavě.

HN: Na české předsednictví EU je zatím slyšet většinou chvála. Souhlasíte?

Čeští diplomaté a úředníci odvádějí naprosto skvělou práci. Česko se od začátku zapsalo dobře jako stát, který podporuje Ukrajinu. Cesta premiéra Petra Fialy z ODS do Kyjeva hodně rezonovala. V tomto ohledu hodnotím předsednictví pozitivně. Zároveň jej ale vidím jako nevyužitou příležitost zanechat nějakou českou stopu v Evropě. Vezměte si, že v Praze byly v říjnu dva summity desítek premiérů a prezidentů, ale v celé řadě zahraničních médií jsem četla, že to byla iniciativa francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Nikde jsem se nedočetla, že by s něčím přišlo samo Česko.