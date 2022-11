Evropská komise zpřesnila svůj návrh na zastropování ceny zemního plynu v EU, jehož základní obrysy předložila členským státům minulý týden. K regulaci ceny plynu komisi opakovaně vyzvaly členské státy, naposledy lídři sedmadvacítky na summitu koncem října.

Brusel přichází jenom s částečným omezením ceny plynu, tak jak o tom HN informovaly už minulý týden. Limit by se konkrétně týkal pouze nákupů na měsíc dopředu. Pokud by tedy strop platil už nyní, znamenalo by to, že nejdražší plyn by byl v prosinci 2022 za relativně vysokých 275 eur za jednu megawatthodinu.