Dopravní letadlo společnosti Malaysia Airlines bylo v létě 2014 sestřeleno raketou ruské výroby odpálenou z pole na separatisty ovládaném východu Ukrajiny, který v té době kontrovalo Rusko. Podle agentury Reuters to ve středu potvrdil soud v nizozemském Haagu. Z vraždy všech 298 cestujících a členů posádky letu MH17 jsou obviněni tři Rusové a jeden občan Ukrajiny.

Soud za vraždu všech cestujících a členů posádky odsoudil na doživotí dva Rusy – Igora Girkina, Sergeje Dubinského – a ukrajinského občana Leonida Charčenka. Soud jim nařídil zaplatit nejméně 16 milionů eur (390 milionů Kč) odškodného. Soud zprostil viny Olega Pulatova, který měl u soudu jako jediný z obžalovaných právní zastoupení.

„Soud je toho názoru, že let MH17 byl sestřelen odpálením rakety Buk ze zemědělského pole poblíž Pervomajsku, přičemž zahynulo 283 cestujících a 15 členů posádky,“ uvedl předsedající soudce Hendrik Steenhuis. „Od poloviny května 2014 mělo Rusko takzvanou celkovou kontrolu nad Doněckou lidovou republikou,“ dodal Steenhuis podle agentury Reuters. Doněcká lidová republika (DNR) je samozvaný útvar vyhlášený na východě Ukrajiny proruskými separatisty spolu s takzvanou Luhanskou lidovou republikou (LNR).

Letadlo bylo sestřeleno nad východní Ukrajinou 17. července 2014. Oblast byla v té době dějištěm bojů mezi proruskými separatisty a ukrajinskými silami.

Ruské ministerstvo zahraničí v reakci na stanovisko soudu v Haagu uvedlo, že přezkoumá tvrzení, podle něhož bylo malajsijské letadlo v roce 2014 sestřeleno raketou ruské výroby.

Steenhuis četl rozsudek před soudní síní zaplněnou pozůstalými. „Pravda na stole – to je to nejdůležitější,“ řekl agentuře AP Anton Kotte, který při sestřelení MH17 přišel o syna, snachu a šestiletého vnuka. Slyšení je podle něj pro příbuzné „dnem D“. Robbert van Heijningen, který přišel o bratra, švagrovou a synovce, označil sestřelení letadla za „barbarský čin“, který bez ohledu na rozsudek nemůže nikdy hodit za hlavu. „Říkám tomu kámen v srdci a kameny... nemizí,“ dodal.

Zelenskyj rozhodnutí ocenil

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvítal verdikt nizozemského soudu. Dodal nicméně, že klíčové je rovněž pohnat před spravedlnost ty, kteří útok nařídili. Podle představitele ukrajinské prezidentské kanceláře Mychalja Podoljaka verdikt vyslal silný signál, že „každý válečný zločin spáchaný Rusy“ bude vyšetřen a uzavřen.

„Důležité soudní rozhodnutí v Haagu. První verdikty nad pachateli sestřelení letu MH17. Pohnat před spravedlnost ty, kteří útok nařídili, je rovněž klíčové, pocit beztrestnosti totiž vede k novým zločinům," napsal Zelenskyj na twitteru. „Tuto iluzi (beztrestnosti) musíme rozptýlit. Potrestání všech zvěrstev, kterých se Ruská federace dopustila tehdy a kterých se dopouští nyní, je nevyhnutelné,“ dodal prezident.

„Dá se říct, že je to nejsilnější signál celému světu, včetně samotného Ruska, že každý válečný zločin spáchaný Rusy bude zdokumentován, vyšetřen a uzavřen. Bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat,“ okomentoval verdikt v rozhovoru s agenturou Reuters zástupce ukrajinské prezidentské kanceláře Podoljak.