Evropská komise přišla s dlouho očekávaným návrhem na zastropování ceny plynu, jak ho k tomu opakovaně vyzvaly země EU. Ještě než však dokument spatřil světlo světa ve středu odpoledne, komise na sebe poštvala kritiku, že jde z její strany o další pokus, jak se skutečnému stropu na plyn vyhnout.

Brusel totiž přichází pouze s částečným omezením ceny zemního plynu, a to konkrétně jen pro nákupy na následující měsíc. Lze si to představit tak, že pokud by strop platil už teď, týkal by se plynu – nakoupeného na klíčové nizozemské burze – s dodáním v prosinci 2022. Cenu plynu pro roční a další dlouhodobé kontrakty, stejně jako pro okamžité (spotové) nákupy, komise ve svém návrhu nijak nereguluje.