Dodávky ropovodem Družba, kterým ropa proudí do Maďarska, Česka a na Slovensko, byly v úterý dočasně pozastaveny poté, co ruská raketa zasáhla transformátor na severu Ukrajiny u běloruských hranic. Uvádí to maďarská média a petrochemická společnost MOL. Přerušení dodávek potvrdila i slovenská společnost Transpetrol. Transformátor podle společnosti MOL napájel čerpací stanici ropovodu, která se tak ocitla bez proudu. Samotný ropovod poškozený není, uvedla maďarská veřejnoprávní televize M1.

Společnost Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba, na dotaz ČTK uvedla, že situaci zatím prověřuje, ze Slovenska do Česka ale podle ní zatím ropa proudí. Maďarský premiér Viktor Orbán svolal kvůli přerušení dodávek bezpečnostní radu státu, řekl jeho mluvčí agentuře MTI.

"Kvůli zásahu byly dočasně zastaveny dodávky ropy Družbou do Maďarska, České republiky a na Slovensko," sdělil MOL zpravodajskému webu index.hu. Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Ukrajina oznámila ruské státní společnosti Transněfť, že dodávky ropy do Maďarska ropovodem Družba jsou dočasně pozastaveny, informovala ruská agentura RIA Novosti. Transněfť je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku. "Ukrajinská strana nás uvědomila, že pozastavila čerpání (ropy) směrem do Fényeslitke (v Maďarsku) kvůli poklesu napětí," uvedl za společnost Transněfť Igor Djomin.

"Situaci zatím prověřujeme," řekla ČTK mluvčí společnosti Mero Barbora Putzová. Ze Slovenska do Česka podle ní zatím ropa proudí tak, jak má.

"Důvod přerušení dodávek nebyl ukrajinskou stranou oficiálně potvrzen," cituje prohlášení společnosti Transpetrol agentura Reuters. Firma očekává, že dostane více informací o přerušení dodávek ve středu.

Družba ropou zásobuje jedinou maďarskou rafinerii ve městě Százhalombatta u Dunaje blízko Budapešti. Společnost MOL uvedla, že má dostatečné zásoby ropy na to, aby zařízení udržela v provozu, dokud se poškození neopraví. Firma "sleduje vývoj událostí" a "prověřuje podmínky opětovného spuštění ropovodu Družba společně s Evropskou komisí a se svými ukrajinskými partnery".