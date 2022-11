Evropská unie plánuje zpřísnit svůj cíl pro snižování emisí v rámci Pařížské dohody o klimatu. Na světové klimatické konferenci COP27 v Egyptě to v úterý řekl místopředseda Evropské komise odpovědný za klimatickou politiku Frans Timmermans.

Doposud EU plánovala snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 se stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. V současnosti ale usiluje alespoň o 57procentní úsporu do roku 2030, oznámil Timmermans v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch.

Podle něj už k tomu EU má ostatně nakročeno. Jasně to podle něj dokládá, že ani energetická krize, ani válka na Ukrajině nepodkopávají přijatý Green Deal. „Naopak, ve skutečnosti Evropa zůstává ve svém kurzu, a navíc zrychluje. Šetříme energie a stavíme více obnovitelných zdrojů než kdykoliv dříve,“ řekl v projevu Timmermans.

Členské země a zákonodárci jednají o legislativě, která má těchto cílů dosáhnout. Podle Timmermanse by měla být hotová do konce roku. Nejprve je třeba schválit příslušné legislativní návrhy z evropského klimatického balíčku Fit for 55, z nějž už byly předběžně schváleny tři z pěti klíčových oblastí, například zpřísnění emisí u osobních aut a dodávek.

Tiskové konference o vyjednáváních za EU se v Egyptě vedle Timmermanse zúčastnil i český ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Uvedl, že je třeba urychlit mezinárodní úsilí o zmírnění škodlivých dopadů změny klimatu.

„Bez ohledu na to, z jaké země nebo regionu pocházíme, jsme už teď v každodenním životě konfrontováni se škodlivými dopady změny klimatu. Vědecké poznatky říkají, že situace je naléhavá a že musíme konat hned,“ uvedl Jurečka ve svém tiskovém prohlášení. Již přijatá opatření podle něj stále nejsou dostatečná.

Avizované zpřísnění cíle uvítala Jitka Martínková, účastnice COP27 za Klimatickou koalici, která je platformou českých ekologických organizací. Je však podle ní stále nedostatečný. „Zvýšení evropských ambicí vítáme. Oznámené číslo 57 procent ale stále zaostává za ideálem a před oficiálním zasláním nového závazku do OSN by jej měla Evropa dorovnat na potřebných 65 procent,“ uvedla v prohlášení.

Po ambicióznějších cílech volá také expertka na klimatickou politiku ekologické organizace Greenpeace Miriam Macurová. „Oznámený záměr zvýšit evropský cíl snižování emisí o dvě procenta není dostatečný pro splnění klimatických závazků Pařížské dohody,“ uvedla. K reálnému navýšení klimatických cílů mohou Evropě podle ní pomoci ambicióznější cíle pro obnovitelné zdroje a energetické úspory, o kterých se rozhoduje v právě projednávané legislativě z balíčku Fit for 55 a REPower EU.