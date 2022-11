Zatímco Moskva po zastavení mobilizace žije svým vlastním životem, ruští dobrovolníci působící v zahraničí pomáhají protiválečným aktivistům dostat se z domácího vězení. A kremelští propagandisté a jejich nohsledi mezitím ospravedlňují ztrátu Chersonu.

Ukrajina toto město nedávno osvobodila – a já se bavím komentáři v proruských kanálech Telegramu. „Sakra, je to divný. Dobýt zpět Cherson, připojit jej k Rusku, ale pak ho předat nepříteli. No, takhle můžeme nechat taky Kursk a Bělgorod rovnou padnout do rukou Ozbrojených sil Ukrajiny,“ píše jeden ze sledujících kanálu My jsme Rusko. „Žorži! Musí to tak být, “ uklidňuje ho jiný uživatel.