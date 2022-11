Cherson se vrací pod kontrolu Ukrajiny, vojáci ukrajinské armády vstupují do města, donedávna okupovaného Rusy, uvedl dnes server RBK-Ukrajina s odvoláním na vojenskou rozvědku. Cherson, ležící na západním břehu Dněpru poblíž ústí do Černého moře, byl prvním větším městem, kterého se Rusové zmocnili po svém jarním vpádu na Ukrajinu. Mluvčí ukrajinské armády Natalija Humenjuková podle Reuters varovala, že mnozí ruští vojáci se převlékli do civilu a zůstávají ve městě, kde tak podle ní hrozí sabotážní akce.

„Cherson se vrací pod kontrolu Ukrajiny, do města vstupují jednotky ukrajinských ozbrojených sil. Ústupové cesty ruských okupantů svou palbou kontroluje ukrajinská armáda. Skoncuje s jakýmikoliv pokusy klást odpor,“ uvedla rozvědka podle zpravodajského serveru. Rozvědka vyzvala ruské vojáky, aby se raději vzdali, než aby se nechali zlikvidovat.

List Ukrajinska pravda zveřejnil video zachycující ukrajinské vojáky při vztyčování státní vlajky na budově policejního velitelství v Chersonu, ale také vítání ukrajinských vojáků na náměstí Svobody v samém centru města. Další video s ukrajinskými vojáky v Chersonu zveřejnila agentura Interfax-Ukrajina. Poradce šéfa ukrajinské správy Chersonské oblasti Serhij Chlaň podle Reuters sdělil, že oblastní středisko je už téměř zcela pod kontrolou ukrajinských sil.

Ти вдома, Херсоне! 💙💛



Неможливо стримати сліз щастя! pic.twitter.com/Va4VuMRfuH — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 11, 2022

Ruské ministerstvo obrany na páteční tiskové konferenci oznámilo, že ráno dokončilo stažení ruských sil z pravého břehu řeky Dněpr, na kterém leží i Cherson. Zatímco ministerstvo tvrdí, že ruské síly při stahování z města neutrpěly žádné ztráty, podle Kyjeva se ruský ústup nesl ve znamení chaosu.

„Na pravém břehu nezůstal ani jeden kus vojenské techniky. Všichni ruští vojáci se přepravili na levý břeh Dněpru,“ uvedlo ruské ministerstvo. „Nedošlo ke ztrátám ani u personálu, ani u zbraní a vojenské techniky,“ doplnilo. Na levý břeh Dněpru se dostalo přes 30 000 vojáků, sdělilo později.

Serhij Chlaň z ukrajinské oblastní správy ale tvrdí, že při pokusu dostat se přes Dněpr se řada ruských vojáků utopila. Ruští komentátoři podle Reuters na sociálních sítích ve čtvrtek večer uváděli, že se ruští vojáci při přesunu přes řeku dostali pod těžkou palbu ukrajinských sil.

Rusové město, které je správním střediskem stejnojmenné oblasti, okupovali od 2. března. Na podzim se ukrajinský region pokusili anektovat po narychlo uspořádaném hlasování, jehož výsledky svět neuznal. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek novinářům řekl, že Rusko dál město považuje za svoji součást.