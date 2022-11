Do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch se v těchto dnech sjíždějí desítky tisíc lidí z celého světa, aby zde na klimatické konferenci COP27 řešili, jak zabránit globálnímu oteplování. Zřejmě už nikdo nevěří tomu, že se podaří dosáhnout dříve stanoveného cíle, tedy udržet globální nárůst teploty pod 1,5 stupně Celsia.

„V podstatě už je vyloučeno, abychom oteplení nepřekročili o 1,5 °C. Teď je jen otázka, jak moc to překročíme, co se potom stane a jak dlouho to překročení bude trvat,“ říká v rozhovoru pro HN Jan Dusík, náměstek ministra životního prostředí. Ten je stěžejní osobou při klimatických jednáních za Českou republiku i EU. Pro Česko je letošní konference obzvláště důležitá, protože na ní v rámci svého evropského předsednictví zastupuje celou unii.

HN: Zvláštní velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška na Twitteru uvedl, že to EU na klimatické konferenci tentokrát dost schytá za to, že bude pálit víc uhlí. Čekáte kvůli tomu ostrou kritiku, například od afrických a asijských zemí?