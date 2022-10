Klimatická změna, tedy oteplování planety, je nepopiratelný fakt. Že je třeba se mu postavit, protože jde o jednu z nejvážnějších krizí současnosti, jakbysmet. Způsob, jakým na to upozornili klimatičtí aktivisté ve středu večer v Německu, ale připoutal pozornost mnohem víc k formě než k obsahu.

Část z nich se totiž přilepila k podlaze před naleštěnými automobily ve výstavním areálu Autostadt koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu. Krátce poté si postěžovali na nedostatek jídla, nemožnost odskočit si na záchod a na chlad.

Jedním z nich byl Gianluca Grimalda, výzkumník z Kielského institutu pro světové hospodářství a člen skupiny na ochranu klimatu Scientist Rebellion. Tato mezinárodní skupina vědců a akademiků se snaží upozorňovat na potřebu snížení emisí a boj za ochranu klimatu. Podobně jako jejich mladší kolegové z Extinction Rebellion jsou ale o něco radikálnější v provedení. Připoutávají se rádi k věcem. Nebo se nechávají zatýkat.

Doctors ascertained the possibility of life-threatening blood clots in my hand and recommended an immediate transfer to a hospital. My health is of course paramount. I accepted to leave this wonderful group and was taken to hospital, continuing my hunger strike.8/ pic.twitter.com/FUEUj7wu1b