V očekávání dalšího ukrajinského postupu si Rusko v Chersonské oblasti pravděpodobně vytváří podmínky pro stažení vojsk a okupační správy ze západního břehu řeky Dněpr. Ve svém pravidelném hodnocení vývoje války na Ukrajině to uvedl americký Institut pro studium války (ISW). Oznámení o přesunu několika tisíc ruských vojáků do Běloruska z minulého týdne má patrně přimět Ukrajinu, aby přesunula část sil k severní hranici, uvedlo v pátek britské ministerstvo obrany. Rusko ale podle jeho hodnocení zřejmě není schopno do Běloruska vyslat deklarovaných 15 tisíc mužů.

Několik telegramových účtů z Chersonu si ve čtvrtek všimlo, že ruští vojáci vyrabovali tamní hasičskou zbrojnici a převezli hasičské vozy, ukradená civilní auta či různé domácí spotřebiče přes řeku Dněpr do levobřežní obce Hola Prystaň. Ukrajinská služba Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) týž den informovala, že ruské síly přesouvají přes řeku vojenskou techniku. Zveřejnila také satelitní snímky, které ukazují ruský trajekt plující přes Dněpr z Kozackého na západním břehu do Nové Kachovky na břehu východním. Stanice rovněž uvedla, že přívoz byl plně naložený, když zakotvil v Nové Kachovce, a zpět se vracel prázdný.

Tyto zprávy, byť neověřené, podle ISW celkově naznačují, že Rusko zřejmě cíleně stahuje velké množství vojáků a vybavení ze západního břehu Dněpru. Ruské velení se pravděpodobně alespoň částečně poučilo ze svých neúspěchů za nedávného panického ústupu z Charkovské oblasti, míní institut.

Cherson, ležící u ústí Dněpru do Černého moře, měl před válkou přibližně 280 tisíc obyvatel. Stal se prvním velkým ukrajinským městem, kterého se Rusové zmocnili po letošním únorovém vpádu na Ukrajinu. Následně ruské vojsko získalo kontrolu nad velkou částí Chersonské oblasti, ukrajinským silám se ale od léta podařilo několik okupovaných obcí osvobodit. Podle agentury Reuters postoupily v uplynulých několika týdnech o 20 až 30 kilometrů.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko minulý týden sdělil, že do nově vytvořeného společného bělorusko-ruského uskupení vojsk se zapojí 70.000 běloruských a 15.000 ruských vojáků. Běloruské úřady také zveřejnily video, které podle nich dokládá příjezd ruských vojsk do Běloruska. "Je však nepravděpodobné, že k dnešku Rusko skutečně nasadilo v Bělorusku významný počet vojáků," uvedlo dnes britské ministerstvo obrany. Rusko podle něj nedokáže do uskupení přispět oznámenými 15.000 bojeschopnými vojáky, protože jeho síly jsou vázány boji na Ukrajině.

Ukrajinský generál z ukrajinského generálního štábu Oleksij Hromov ve čtvrtek varoval, že nebezpečí nového rozsáhlejšího ruského útoku z Běloruska roste. Bělorusko nadále poskytuje Rusku své území k odpalování raket a vzletu dronů.

Zelenskyj: Rusko chystá útok na Kachovské přehradě

Rusko na Kachovské přehradě chystá útok, který by mohl vést k zatopení více než 80 obcí včetně Chersonu. Ve čtvrtek před tím varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu k Evropské radě, uvedla ukrajinská prezidentská kancelář. Rusové podle Zelenského už přehradu Kachovské vodní elektrárny zaminovali.

„Pokud ruští teroristé vyhodí přehradu do povětří, ocitne se v zóně rychlého zaplavení přes 80 obcí, včetně Chersonu. Stovky tisíc lidí mohou být postiženy,“ řekl Zelenskyj. Útok by podle něj také přerušil dodávky vody ve značné části ukrajinského jihu a mohl by připravit Záporožskou jadernou elektrárnu o přísun vody potřebné pro chlazení.

„Rusko to dělá, aby zinscenovalo další operaci pod falešnou vlajkou. Chce provést teroristický útok a obvinit z něj Ukrajinu,“ řekl také ukrajinský prezident.

Jeho obvinění přichází poté, co šéf ruské okupační správy Chersonské oblasti Volodymyr (Vladimir) Saldo v úterý prohlásil, že útok na Kachovskou přehradu připravuje Ukrajina. O údajném ukrajinském plánu hovořil, když ohlašoval přesun obyvatel měst u Chersonu na druhý břeh Dněpru.

Podle čtvrtečního prohlášení Saldova zástupce Kirilla Stremousova se evakuovalo už 15 tisíc lidí.

