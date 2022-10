Americký Institut pro studium války (ISW) ve své pravidelné analýze obvinil Rusko z masivních nucených deportací Ukrajinců, které by podle něj mohly být označeny za etnické čistky. Informovala o tom v neděli ruskojazyčná verze serveru BBC News.

ISW poukázal na zprávy ruských úřadů z minulého týdne, podle nichž bylo několik tisíc dětí z jihoukrajinské Chersonské oblasti, zčásti okupované Moskvou, umístěno do zotavoven a dětských táborů v Rusku, zatímco na jihu Ukrajiny pokračuje ukrajinská protiofenziva. O přesunu dětí na ruské území informovala v pátek agentura RIA Novosti s odvoláním na ruského vicepremiéra Marata Chusnullina.

Jeden z ruských úřadů také už dříve přiznal, že děti z Ruskem ovládaných oblastí Ukrajiny, které se podle něj staly sirotky, byly dány k adopci do ruských rodin. Později toto sdělení stáhl. Pokud by se informace prokázala, mohlo by to znamenat porušení mezinárodní úmluvy o prevenci genocidy, píše BBC.

V neděli ukrajinská armáda obvinila proruské bojovníky, že z okupovaných teritorií vyhánějí civilní obyvatele, aby v jejich domovech mohli být ubytováni ruští důstojníci.

Generální štáb ukrajinské armády ve své pravidelné zprávě na facebooku napsal, že k vyhánění ukrajinského obyvatelstva dochází například ve městě Rubižne v Luhanské oblasti, které má pod kontrolou Rusko. Zprávy ukrajinských zdrojů rovněž hovoří o tom, že po obnově silně poničeného ukrajinského města Mariupol by tam měli být přesídleni lidé z Ruska.

Děti končí v chudobě

Dopady války, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině, a následné rostoucí inflace uvrhly do chudoby další čtyři miliony dětí ve východní Evropě a Střední Asii. Oproti roku 2021 žije nyní v chudobě o 19 procent více dětí, uvedl ve zprávě Dětský fond OSN (UNICEF). Studie zahrnuje data z 22 zemí regionu včetně Ruska, Ukrajiny, Běloruska, balkánských a kavkazských států a středoasijských republik.

Nejvýraznější nárůst zaznamenalo Rusko, kde nyní žije v domácnostech pod hranicí chudoby dalších 2,8 milionu dětí. To jsou celkem tři čtvrtiny celkového nárůstu v regionu, uvádí UNICEF. Počet dětí žijících v chudobě na Ukrajině vzrostl o půl milion, což je druhý největší podíl.

Studie varuje, že důsledky dětské chudoby jsou dalekosáhlé a neznamenají jenom rodinu ve finanční tísni. Prudký nárůst dětí z rodin žijících pod hranici chudoby může znamenat až dalších 4500 úmrtí dětí předtím, než se dožijí prvního roku, a až 117.000 dětí bude podle odhadů kvůli nedostatku financí letos muset odejít ze školy.

"Čím chudší je rodina, tím větší část jejího příjmu připadá na základní potřeby, jako je jídlo a pohonné hmoty. S prudce rostoucími náklady na základní zboží klesá objem peněz, které jsou k dispozici na uspokojení dalších potřeb, jako je zdravotní péče a vzdělání," uvádí UNICEF.

Rusko na Ukrajinu zaútočilo letos 24. února a rozpoutalo tím největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. Kvůli bojům musely miliony Ukrajinců opustit své domovy a konflikt vyvolal v některých regionech světa včetně Evropy energetickou krizi. Kvůli významnému postavení Ukrajiny a Ruska jako producentů a vývozců obilí navíc podle OSN hrozí globální potravinová krize.