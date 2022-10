Severní větev ropovodu Družba, která byla tento týden poškozena, je znovu plně v provozu, uvedl polský provozovatel ropovodů PERN na svých internetových stránkách. Vyšetřování poruchy pokračuje, společnost ale už dříve uvedla, že šlo pravděpodobně o únavu materiálu.

„Technické služby PERN uvedly plně do provozu poškozenou větev ropovodu, kterou je dodávána ropa německým klientům,“ píše se v prohlášení. „Pokračuje vyšetřování příčin, které vedly k tomu, že potrubí prasklo,“ stojí v něm také. Polský premiér Mateusz Morawiecki ve veřejnoprávním rozhlasu řekl, že je příliš brzy na závěry, zda jde o náhodné poškození, nebo o únik způsobený sabotáží.

Pracovníci firmy nyní čistí místo, kde ropa unikala do okolního prostředí.

Společnost PERN zjistila únik ropy v potrubí zhruba 70 kilometrů od města Plock ve středním Polsku v úterý večer. Lidé hlásili, že se ropa vylila do kukuřičného pole.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.