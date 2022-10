Dobrý den z Hospodářek, je středa 12. října. Dnes se v Ranním brífinku pokusíme odpovědět na otázku, zda by Česko mělo prohlásit říši Vladimira Putina za teroristický stát. Plus co by to mohlo v praxi znamenat. Zavoláme jednomu ze senátorů, kteří o...

12. 10. 2022 ▪ 08:57 min.