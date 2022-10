Kdo je Van der Bellen

- Profesor ekonomie stojí v čele Rakouska od ledna 2017.

- Za necelých šest let v čele státu jmenoval pět různých vlád.

- V nynější předvolební kampani byl favoritem.

- Na rakouské politické scéně představuje Van der Bellen proimigrační a proevropský hlas. Je silným stoupencem Evropské unie a evropského federalismu. Ještě před zvolením prezidentem prosazoval vytvoření armády EU za předpokladu zachování rakouské neutrality. Byl proti vystoupení Británie z unie s tím, že to poškodí ekonomiku této země i zemí EU.

– Během evropské migrační krize Van der Bellen zastával názor, že by Evropa měla přijmout uprchlíky ze Sýrie a dalších zemí; v rozhovorech často zmiňoval svůj vlastní osud syna uprchlíků.

- Van der Bellen podporuje vstup do EU pro balkánské státy, zejména Srbsko. Neuznává ruskou anexi Krymu a je proti přesunu rakouského velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma, dokud toto město nebude mezinárodně uznávaným hlavním městem této země. Kritizoval také demonstrace na podporu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Rakousku.

- Van der Bellen je znám liberálními názory. Nepřímo se vyslovil pro legalizaci marihuany, s přihlédnutím k ochraně nezletilých, a prohlásil, že konopí není droga. Vyslovil se pro rovnost homosexuálních a heterosexuálních partnerství, podporuje pochody na podporu sexuálních menšin. Je proti referendům o základních a lidských právech, například znovuzavedení trestu smrti. Také podporuje ochranu životního prostředí.

- V nynější předvolební kampani Van der Bellen nahlas zauvažoval nad možností, že by v Rakousku mohla být uvolněna pravidla pro udělování státního občanství. "Nevidím hlubší smysl v tom, proč například Němci, kteří už žijí 20 let v Rakousku, nemohou mít dvojí občanství," uvedl pro deník Die Presse. Téma je už desítky let velmi citlivé, kvůli obavám z nekontrolovaného přílivu cizinců minulé rakouské vlády zpřísňovaly nejen pravidla pro udělení azylu, ale i podmínky pro udělení státního občanství. Aktuálně platí kromě povinnosti šestiletého pobytu v zemi i potřeba složit jazykovou zkoušku, kromě toho také prokázat, že se uchazeči zapojují do života místního společenství.

- Za svého prezidentského mandátu navštívil Van der Bellen v dubnu 2018 spolu s tehdejším kancléřem Sebastianem Kurzem Čínu za doprovodu historicky nejpočetnější delegace v dějinách země, která měla 250 členů. Ve svém úřadu také v červnu 2018 přijal ruského prezidenta Vladimira Putina.

- Coby někdejší lídr Zelených kandidoval na jaře 2016 v prezidentských volbách za tuto stranu, byť jako nezávislý. Ve druhém kole těsně zvítězil nad Norbertem Hoferem, kvůli chybám při sčítání korespondenčních hlasů se však druhé kolo muselo opakovat.

- Od roku 2012 Van der Bellen zasedal ve vídeňské obecní radě. V letech 1994 až 2012 byl poslancem Národní rady za Zelené, se kterými již dříve spolupracoval jako nezávislý odborník. Vedení strany převzal v roce 1997 a o dva roky později se stal i vedoucím jejich poslaneckého klubu v Národní radě.

- Rakouský prezident má rodinné kořeny v Nizozemsku, jeho předci se ale v 18. století přestěhovali do ruského Pskova a dosáhli tam významného postavení. Po bolševické revoluci však musel Van der Bellenův dědeček v roce 1919 uprchnout i s dětmi do sousedního Estonska. Když v roce 1940 tehdejší SSSR zemi anektoval, rodina se ocitla znovu na útěku. Nejprve odjela vlakem do východního Pruska, odkud po strastiplné anabázi v uprchlickém táboře přesídlila do Vídně. Tam se Alexander Van der Bellen 18. ledna 1944 narodil.

- Mládí strávil v Tyrolsku, vystudoval ekonomii na univerzitě v Innsbrucku a prakticky celý život působil jako vysokoškolský pedagog. V roce 1980 byl jmenován profesorem národohospodářství na Vídeňské univerzitě.

- Jeho politická kariéra začala v sociální demokracii, poté ho kolega v roce 1992 přesvědčil, aby vstoupil k Zeleným. Když tato strana v roce 1995 propadla ve volbách, Van der Bellen se ujal stranického předsednictví a v čele strany vydržel do roku 2008.

- Van den Bellen je podruhé ženatý, v prosinci 2015 si vzal Doris Schmidauerovou. S bývalou manželkou Brigitte má dva syny.