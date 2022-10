Sobotní explozi na Kerčském mostě spojujícím anektovaný Krymský poloostrov s Ruskem zorganizovaly ukrajinské tajné služby. S odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného ukrajinského představitele o tom informoval list The New York Times (NYT). Rusko oficiálně zodpovědnost Ukrajině nepřisoudilo, Kyjev se rovněž k zodpovědnosti nepřihlásil. Incident podle analytiků amerického Institutu pro studium války (ISW) způsobí jen krátkodobý výpadek v zásobování, pravděpodobně však posílí logistické problémy Ruska.

Ukrajinské tajné služby podle zdroje amerického listu vyslaly na most nákladní vůz s nastraženou bombou. To odpovídá oficiální verzi událostí, kterou po explozi zveřejnily ruské úřady.

„Dokud nebude opraven, zřícený pruh silničního mostu omezí přesuny ruské armády, a některé ruské jednotky se proto budou po určitou dobu muset spoléhat na trajekty. Ruské síly budou mít pravděpodobně stále možnost přepravovat těžkou vojenskou techniku po železnici. Ruští představitelé však podle všeho posílí bezpečnostní kontroly všech vozidel cestujících přes most, což způsobí další zpoždění při přesunu ruského vojenského vybavení, personálu a zásob na Krym,“ píše v analýze ISW.

Analytici rovněž poznamenali, že Kreml pravděpodobně vinu za nedostatečnou ochranu mostu i jiné neúspěchy ruské armády svalí na ruské ministerstvo obrany, a odvrátí tak rozhořčení Rusů od ruského prezidenta Vladimira Putina. Ministerstvo obrany, které v sobotu jmenovalo nového velitele zodpovědného za ruské síly nasazené na Ukrajině, se k incidentu na Kerčském mostě dosud nevyjádřilo a je možné, že se tak rozhodlo z nařízení Kremlu.

Zpravodajský portál Meduza uvedl, že Putinova administrativa do ruských médií včetně státních agentur vyslala doporučení, jak o incidentu správně informovat. Návod podle serveru zahrnuje důraz na to, že most exploze nezničila, ale jen poničila silnici a část železniční tratě, nebo že už začaly práce na opravě a že spojení Ruska s Krymem zajišťuje trajekt.

Kerčským mostem v sobotu ráno otřásla exploze, po které začalo na železniční části mostu hořet několik cisteren a propadla se část silnice. Při incidentu podle ruských úřadů zahynuli tři lidé. Silniční provoz na mostě klíčovém pro zásobování ruské jižní fronty byl podle Moskvy po několikahodinovém přerušení částečně obnoven a vpodvečer bylo ohlášeno i obnovení železničního provozu. Škody na mostě zaznamenala na satelitních snímcích i americká společnost Maxar Technologies.