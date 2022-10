Excentrický miliardář Elon Musk slavnostně představil prototyp humanoidního robota jménem Optimus. Tvrdí, že jeho automobilka Tesla bude schopna jich vyrábět miliony a prodávat je za méně než 20 tisíc dolarů, tedy za třetinu toho, co stojí jeho elektromobil typu Y.

Majitel Tesly prohlásil, že předpokládá, že první objednávky bude přijímat v řádu tří až pěti let.

Robot Optimus, pojmenovaný podle hlavní postavy kresleného seriálu Transformers, se objevil na scéně v kalifornském městě Palo Alto jako rocková hvězda, zamával přítomným a krátce zatančil. Diváci také viděli video, kde Optimus zalévá zahradu, nese krabici nebo přemisťuje kovové tyče v tovární hale Tesly. Není to náhoda, podle Muskových plánů by jeho robot měl být univerzálním a fungovat také jako průmyslový robot v továrnách. Vývoj robota oznámil Musk loni v srpnu jako součást snahy o vývoj umělé inteligence, aby se Tesla stala vedoucí firmou v tomto oboru a nebyla vnímána jako výrobce „cool aut“.

„Zbývá ještě spoustu práce, abychom Optima dotáhli do dokonalosti. Ale během pěti nebo deseti let to bude zcela neuvěřitelný robot,“ prohlásil Musk.

Podle něj je zásadním problémem současných robotů, že „nemají mozek“, a tudíž schopnost sami řešit problémy. Naopak Optimus bude „mimořádně výkonný robot“. Musk dříve hovořil o rizicích umělé inteligence, tentokrát vystoupil jako její velký zastánce. Podle něj má masová výroba robotů, jako bude Optimus, potenciál „transformovat civilizaci“ a vytvořit „budoucnost blahobytu, budoucnost bez chudoby“.

V budoucnu podle něj budou roboti používáni v domácnostech, budou zalévat květiny, sekat trávu, vařit večeře, nebo se dokonce pro lidi stávat společníky nebo sexuálními partnery.

Současně ale prohlásil, že si myslí, že je důležité, že akcionáři Tesly mají právo ovlivňovat směřování společnosti. „Pokud se zblázním, můžete mě vyhodit. To je důležité,“ prohlásil Musk, který, stejně jako všichni inženýři, na sobě měl černé triko s motivem robotických rukou složených do tvaru srdce.

První reakce odborníků byly většinově pozitivní. „Cenovka dvaceti tisíc dolarů je velmi zajímavá, protože současní humanoidní roboti stojí kolem sta tisíc dolarů,“ řekl agentuře Reuters Henri Ben Amor, profesor robotiky z Arizona State University. Podle něj ale je určitý rozdíl mezi ambicemi Tesly a tím, čeho se zatím podařilo dosáhnout. „Co se týče schopnosti stabilně chodit nebo schopnosti uchopovat předměty, čeká je ještě spousta práce.“ Jeho kolega z Carnegie Mellon University Aaron Johnson zase zpochybňuje komerční perspektivy celého projektu. „Je opravdu úžasné, že se tak rychle dostali na tak vysokou úroveň. Co mi není úplně jasné, je to, jaké by mohlo být jejich využití, aby jich Tesla mohla prodat miliony,“ myslí si Johnson.