„Mé rodině přišla povolávací výzva. Kdybych se objevil na území Ruska, byl bych okamžitě odveden do armády. Mám ale české občanství a vláda nemá právo mě vydat,“ říká Rus Timofej Kožuchov, který od šesti let žije v Česku. „Není šance, že by obyčejný ruský lid dokázal režim svrhnout. Taktika, kterou využívá Putin, způsobuje, že každým rokem jsou protesty v zemi slabší,“ dodává.