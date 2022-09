Vedle průzkumů veřejného mínění může v Brazílii napovědět výsledky říjnových prezidentských voleb i jeden další údaj – prodeje ručníků a osušek s fotografií kandidátů. Ve dvou největších brazilských městech, v São Paulu a Riu de Janeiro, v posledních týdnech toto zboží nabízí mnozí pouliční prodejci. A jejich statistiky se shodují s výsledky sondáží – k vítězství má nakročeno bývalý prezident a levicový kandidát Luiz Inácio Lula da Silva.

Brazilci pro tento typ „průzkumu“ dokonce vymysleli vlastní jméno. Fenomén nazvali DataToalha, což je pozměněné jméno nejprestižnější sociologické agentury v zemi DataFolha. Toalha v portugalštině označuje právě osušku či ročník.

„Využil jsem předvolebního souboje, abych si vydělal nějaké peníze. Více se prodává Lula,“ řekl agentuře EFE jeden pouliční prodejce v největším brazilském městě São Paulo. Dodal, že ručníků s portrétem stávajícího prezidenta Jaira Bolsonara prodal 34 a těch s Lulou da Silvou skoro dvě stovky. U něj jeden předvolební ručník stojí 40 realů, což je skoro 200 korun.

Převahu v ručníkovém průzkumu potvrdili agentuře EFE i další prodejci a také čísla, která kolují po sociálních sítích. Někteří obchodníci také zaznamenali snahy některých příznivců ovlivnit statistiky prodejů. Jedna zákaznice si chtěla koupit stovku ročníků s Bolsonarem. Od nákupu ji ale odradilo upozornění prodejce, že zaznamenává počet klientů, kteří si koupí alespoň jeden ručník, a nikoliv celkový počet prodaných osušek.

Někteří příznivci pravicového prezidenta však tvrdí, že prodejci své počty zkreslují, aby Lulovi v předvolebním klání pomohli. Samotný Bolsonaro již dříve uvedl, že průzkumům nevěří a také prohlásil, že brazilský systém elektronického hlasování vytváří prostor pro podvody a manipulace. Prezident proto chtěl, aby se souběžně uskutečnilo i hlasování za použití papírových lístků.

Výrazný náskok levicového kandidáta však potvrzují i klasické průzkumy veřejného mínění. Podle čtvrtečního průzkumu agentury DataFolha by deset dní před prvním kolem voleb, které se uskuteční 2. října, získal Lula da Silva 47 procent hlasů a jeho hlavní soupeř Bolsonaro 33 procent. Levicový tábor by chtěl dosáhnout vítězství již v prvním kole, kdy je ke zvolení do prezidentského úřadu potřeba polovina platných hlasů. Lula da Silva tak nemusí dosáhnout 50 procent všech odevzdaných hlasů, jelikož obvykle je desetina hlasů buď neplatná, či prázdná, a tudíž se nezapočítávají.