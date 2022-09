„To, co je v Gruzii na první pohled vidět, je značné navýšení rusky mluvících lidí a prudký nárůst cen, který na příval Rusů reaguje. Nápor na hranicích je očividný,“ říká Marek Ruščák, ředitel odboru výzkumu jaderné bezpečnosti SÚRO, který je momentálně v Gruzii. „Gruzínci nevnímají konkrétní Rusy jako nepřátele. Bojí se ale, že za nimi přijde i Rusko. Že znovu nastane to, co už zažili,“ dodává.