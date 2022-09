Existují náznaky, že se holokaust stal. Pokud ano, je třeba to vyšetřit. V rozhovoru s americkou stanicí CBS to řekl íránský prezident Ebráhím Raísí. Íránští politici holokaust dosud popírali, Írán neuznává ani existenci Izraele. Raísí nyní míří do...

19. 9. 2022 ▪ 2 min. čtení