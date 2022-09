Americké síly by bránily Tchaj-wan, pokud by ho napadla Čína, potvrdil americký prezident Joe Biden v rozhovoru se stanicí CBS. Ve stejném duchu se Biden vyjádřil už v květnu, jeho nynější výrok je ale podle agentury Reuters ještě jasnější.

Biden odpověděl kladně na otázku moderátora pořadu 60 Minutes, zda by americké síly bránily Tchaj-wan. „Ano, pokud by došlo k bezprecedentnímu útoku,“ řekl v rozhovoru, který televize odvysílala v neděli místního času.

Kladně také reagoval na upřesňující dotaz, zda tím myslí, že na rozdíl od americké reakce na ruskou invazi na Ukrajinu by se na obraně Tchaj-wanu v případě jeho napadení podíleli přímo americké síly a američtí vojáci.

Biden v rozhovoru znovu vykročil z rámce dlouhodobě prezentovaného amerického postoje k Tchaj-wanu, podotkla agentura Reuters. Mluvčí Bílého domu, kterého agentura požádala o komentář, sdělil, že americká politika ohledně Tchaj-wanu se nezměnila. USA dlouhodobě nevyjasňují, zda by na útok na Tchaj-wan zareagovaly vojensky.

Když byl ale v květnu Biden na tiskové konferenci v Tokiu dotázán, zda by chtěl vojenské zapojení USA do obrany ostrova, odpověděl: „Ano, to je závazek, který jsme učinili.“

V nejnovějším rozhovoru zároveň americký prezident zopakoval, že USA nepodporují tchajwanskou nezávislost a uznávají politiku jedné Číny. Washington udržuje oficiální diplomatické vztahy pouze s Pekingem, zatímco oficiální vztahy s Tchaj-pejí přerušil v roce 1979. S Tchaj-wanem mají ale Spojené státy neoficiální styky.

Čína považuje Tchaj-wan za svoji součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě, že by vyhlásil nezávislost. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.