Jako byste se vypravili na cestu do minulosti: Rozhlédnete se a zjistíte, že stojíte před Domem sovětů, který hlídá mohutná busta revolucionáře Vladimira Lenina. Vlaje zde vlajka se srpem a kladivem. A kolem vás projede vůz s vojáky – zaznamenáte, že mluví rusky.

Není ovšem potřeba jet do Ruska ani vynalézt stroj času, abyste to mohli i v tomto století zažít na vlastní kůži. Stačí se vydat do Podněstří, nepříliš známé, malé a mezinárodně neuznané separatistické republiky sevřené Moldavskem a Ukrajinou.

Jde o jeden z posledních přeživších skanzenů komunismu v Evropě. A jeho obyvatelé jsou na tuto skutečnost hrdí – právě to je totiž odlišuje od zbytkového Moldavska, tedy země, do které oficiálně patří.

Potkáte tu tak komunistické symboly v jakési zvláštní harmonii s kostely a kříži i ruské vlajky symbolizující orientaci na východ na těch nejexponovanějších místech. Mnoho zdejších lidí toužebně vzpomíná na slavné časy, kdy ještě existoval Sovětský svaz.

V Podněstří je sice ruská „mírová“ posádka čítající přibližně 1500 mužů, do probíhající „speciální vojenské operace“, tedy invaze na Ukrajinu, se ale i přes obavy Západu zatím nezapojila. Ani částečná mobilizace v Rusku na tom s největší pravděpodobností nic nezmění – stejně jako se nic nestalo po všeobecné branné pohotovosti, která byla v Podněstří vyhlášena koncem dubna.

Moskva už nemá v oblasti absolutní vliv, o převahu v domácí politice se musí neustále přetahovat s místními oligarchy, které válka z finančních důvodů neláká.

A to i ohledem na špatný vojenský výkon agresorů na Ukrajině.

Prozatím se tak ruské jednotky Podněstří spokojily s vojenskou přehlídkou, při které společně s místními oslavily 32. výročí vyhlášení nezávislosti státu, který neexistuje. Této bizarní akce jsme se zúčastnili, byť neplánovaně.

